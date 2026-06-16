A- A+

COPA DO MUNDO Copa 2026: Neymar vai a campo e faz atividade pela primeira vez em 30 dias Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o jogador apareceu no gramado do Columbia Park, em Morristown, usando tênis

Neymar foi a campo nesta terça-feira, 16, para treinar pela primeira vez desde que se apresentou à seleção brasileira, em 27 de maio, para a disputa da Copa do Mundo. No entanto, ele ainda não calçou as chuteiras.



Em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, o jogador apareceu no gramado do Columbia Park, em Morristown, usando tênis.

Ele realizou um trabalho físico separado dos demais atletas, acompanhado pelos preparadores físicos, em mais uma etapa da transição para ficar à disposição do técnico Carlo Ancelotti.



Sua presença na partida contra o Haiti, na próxima sexta-feira, 19, continua improvável, já que ele está apenas no início dessa etapa de recuperação. Um exame de imagem realizado na segunda-feira, 15, o terceiro desde que se apresentou à seleção, apontou boa evolução da lesão de grau 2 na panturrilha.





O objetivo é que Neymar tenha condições, ao menos, de ficar no banco de reservas e ser relacionado para a partida contra a Escócia, no dia 24, a última da fase de grupos. No entanto, não está descartada a possibilidade de a comissão técnica optar por preservar o camisa 10 para a fase eliminatória, a partir dos 16 avos de final.



Nesta quarta-feira, 17, completa-se um mês desde sua última partida pelo Santos, contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Foi justamente nesse confronto que o jogador se machucou.

Desde então, esta terça-feira marcou a primeira vez em que voltou a realizar atividades no campo. Como a convocação para a Copa foi sua primeira com Ancelotti, ele jamais treinou taticamente com o treinador.



O treinamento foi totalmente fechado, sem a presença de jornalistas. A Fifa permite que as seleções realizem um treino nessas condições entre as partidas da Copa do Mundo.



Familiares dos jogadores e membros da delegação puderam acompanhar a atividade no Columbia Park. Também será oferecido um almoço no The Ridge, hotel onde a Seleção Brasileira está hospedada, em Basking Ridge, algo que já estava programado há alguns dias. Esta será a única ocasião em que os familiares poderão entrar na concentração da equipe.

Veja também