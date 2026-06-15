Copa 2026: por que o Uruguai usa quatro estrelas na camisa? Veja quais são os títulos

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Duas vezes campeão da Copa do Mundo, em 1930 e em 1950, o Uruguai apresenta em sua camisa quatro estrelas. Mas por que não duas estrelas no uniforme da seleção celeste?



O Uruguai inicia a caminhada no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá nesta segunda-feira, 15, em busca do terceiro troféu. A equipe sul-americana enfrenta a Arábia Saudita, a partir das 19 horas (de Brasília), em Miami.





O fato do Uruguai ter quatro estrelas acima do escudo na camisa pode causar estranheza em um primeiro momento, mas a situação remonta às origens da Fifa e da Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol, fundada em 1904, acompanha o crescimento da modalidade como esporte, ainda amador, no final do século 19 e início do 20. O futebol já havia participado dos Jogos Olímpicos de 1900 e 1904 como esporte de demonstração e, a partir de 1908, na Olimpíada de Londres, se tornou oficial no planejamento do COI.



A partir de 1914, a Fifa passou a reconhecer o esporte nas Olimpíadas como um "campeonato mundial de futebol amador" e assumiu a responsabilidade pela gestão e organização do evento. Mesmo assim, o sonho da entidade era criar um torneio entre as confederações nacionais, fora do ciclo olímpico. As competições, ainda dentro das Olimpíadas, em 1920, 1924 e 1928, se mostraram um sucesso e pavimentaram o caminho para o surgimento da Copa do Mundo.



A história do Uruguai, enquanto uma das maiores seleções do futebol mundial, começa nesse período do esporte. Nos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928, a Fifa aceitou a convocação de jogadores profissionais para integrar o torneio - antes, somente atletas amadores disputavam as Olimpíadas. Em ambos os anos, a seleção uruguaia conquistou a medalha de ouro olímpica.



As confederações, a Fifa e a imprensa na época reconheceram que, em 1924 e 1928, os torneios olímpicos de futebol foram equivalentes aos campeonatos mundiais profissionais como acontecem atualmente. Tanto que, em 1930, o Uruguai recebeu a honra de sediar a primeira Copa do Mundo, por ser o atual "bicampeão mundial".



Nesta edição, derrotou a Argentina na final por 4 a 2 e conquistou o primeiro título da era moderna da Copa do Mundo. Em 1950, a seleção uruguaia também se sagrou campeã mundial, após vencer o Brasil por 2 a 1 no quadrangular final, na partida que ficou conhecida como o "Maracanazo".



"As quatro estrelas simbolizam as medalhas de ouro dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928 e as Copas do Mundo de 1930 e 1950", disse a Federação do Uruguai, em comunicado no ano de 2021.



Antes de embarcar para o México para a Copa do Mundo, seleção do Uruguai posa para foto no Aeroporto Internacional de Carrasco, na última terça-feira (9). Foto: Santiago Maszarovich / AFP





Não há uma regra específica para as estrelas no uniforme em amistosos e competições entre seleções que não são organizadas pela Fifa. Porém, na Copa, a entidade permite que somente os times que já se sagraram campeões mundiais possam exibir estrelas de cinco pontas no emblema. O Brasil, no caso, possui cinco estrelas, em referência ao pentacampeonato.



Em 2018, no Mundial da Rússia, por exemplo, a seleção egípcia não pode utilizar as sete estrelas em sua camisa, em alusão aos sete títulos obtidos na Copa Africana de Nações.



O Uruguai é a única seleção que foge a essa regra. Desde 1992, a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) utiliza quatro estrelas em seu escudo, sem objeções da Fifa ou da Conmebol.

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