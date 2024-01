Copa Africana de Nações: saiba os destaques, os jogos e onde assistir a competição

A- A+

Começa este sábado (13) a competição mais importante de seleções do continente africano, a Copa Africana de Nações (CAN). Indo para a sua 34ª edição, o torneio, sediado em 2024 na Costa do Marfim, promete um futebol de alto nível e de grande festas nas arquibancadas.

A competição conta com 24 seleções divididas em seis grupos de quatro integrantres. Avançam de fase os dois primeiros colocados de cada, além dos quatro melhores terceiros colocados. A partir daí, as seleções disputam o famoso mata-mata que vai das oitavas de final até a tão sonhada final.

Dentre os participantes do torneio, além do país anfitrião, estão presentes a seleção de Marrocos, responsável por fazer a melhor campanha de um africano em uma Copa do Mundo - quarto lugar na Copa de 2022 -, além do Egito, maior campeão da CAN com sete títulos. Senegal foi o último vencedor da competição. Outras seleções como a Nigéria, a Argélia e Camarões também brigam pelo título.

Leia também • Klopp diz que gostaria que Salah e Endo não passassem da fase de grupos dos torneios continentais

Confira uma análise dos grupos do torneio e os jogos

Grupo A: Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau e Nigéria.

No Grupo A, a briga pelas primeiras posições promete ser entre os donos da casa e a Nigéria. Os marfinenses contam com o volante Kessié (ex-Barcelona e atual Al-Ahli) e os atacantes Jonathan Bamba (Celta de Vigo), Nicolas Pepe (ex-Arsenal e atual Trabzonspor-TUR) e Sébastien Haller (Borussia Dortmund) como destaques.

Já os nigerianos também possuem bons nomes como o meio-campista Iwobi (ex-Arsenal e atual Fulham) e os atacantes Chukweze (Milan), Iheanacho (Leicester) e o craque Victor Osimhen (Napoli). Guiné Equatorial e Guiné Bissau devem brigar para assegurar a terceira posição do grupo.

13/1 – Costa do Marfim x Guiné-Bissau (17h)

14/1 – Nigéria x Guiné Equatorial (11h)

18/1 – Guiné Equatorial x Guiné-Bissau (11h) / Costa do Marfim x Nigéria (14h)

22/1 – Guiné Equatorial x Costa do Marfim (14h) / Guiné-Bissau x Nigéria (14h)

Grupo B: Cabo Verde, Egito, Gana e Moçambique

Assim como o Grupo A, o Grupo B também possuí duas seleções favoritas a avançarem de fase, sendo elas Egito e Gana. Os egipcíos contam com o volante Mohamed Elneny (Arsenal) e a estrela Salah (Liverpool) como principais fatores desequilibrantes da seleção.

Do lado dos ganeses, o meia-atacante Kudus (West Ham), o atacante Iñaki Williams (Athletic Bilbao) e os intermináveis irmãos Jordan Ayew (Crystal Palace) e André Ayew (Le Havre) prometem fazer uma boa campanha. Cabo Verde e Moçambique devem disputar a terceira posição.

14/1 – Egito x Moçambique (14h) / Gana x Cabo Verde (17h)

18/1 – Egito x Gana (17h)

19/1 – Cabo Verde x Moçambique (11h)

22/1 – Cabo Verde x Egito (17h) / Moçambique x Gana (17h)

Grupo C: Camarões, Guiné, Gâmbia e Senegal

No Grupo C, que talvez seja o mais equilibrado, Senegal, Camarões e Guiné devem brigar entre si para avançar para as oitavas. Os atuais campeões despontam com um leve favoritismo, especialmente por contar com bons nomes em todos os setores do campo. O goleiro Edouard Mendy (ex-Chelsea e atual Al-Ahli), o zagueiro Koulibaly (ex-Napoli e atual Al-Hilal), o meia Idrissa Gueye (Everton), além da promessa Nicolas Jackson (Chelsea) e do craque ex-Liverpool, Sadio Mané (Al-Nassr) prometem brigar duro pelo bicampeonato.

Enquanto isso, os camaroneses contarão com o goleiro André Onana, do Manchester United, além do atacante especulado no futebol brasileiro, Aboubakar (Besiktas). Do lado da Seleção de Guiné, o meia, Naby Keita (ex-Liverpool e atual Werder Bremen) e o vice-artilheiro do Campeonato Alemão, Sehrou Guirassy (Stuttgart) prometem fazer boa campanha pela seleção. Gâmbia seria o famoso "patinho feio" do grupo.

15/1 – Senegal x Gâmbia (11h) / Camarões x Guiné (14h)

19/1 – Senegal x Camarões (14h) / Guiné x Gâmbia (17h)

23/1 – Gâmbia x Camarões (14h) / Guiné x Senegal (14h)

Grupo D: Angola, Argélia, Burkina Faso e Mauritânia.

A Argélia desponta como a principal força do grupo. Nomes como os dos meias Houssem Aouar (Roma) e Bennacer (Milan), além dos atacantes Mahrez (ex-Manchester City e atual Al-Ahli) e Slimani (ex-Lyon e atual Coritiba) justificam o favoritismo da seleção.

A seleção de Burkina Faso aparece como a segunda favorita a avançar de fase, especialmente por causa do atacante Bertrand Traoré (Aston Villa). A seleção de Angola deve brigar pela terceira posição, enquanto a Seleção de Mauritânia é o azarão do grupo.

15/1 – Argélia x Angola (17h)

16/1 – Burkina Faso x Mauritânia (11h)

20/1 – Argélia x Burkina Faso (11h) / Mauritânia x Angola (14h)

23/1 – Angola x Burkina Faso (17h) / Mauritânia x Argélia (17h)

Grupo E: Mali, Namíbia, Tunísia e África do Sul.

O Grupo E tem a seleção tunisiana como principal favorita. O meia Anis Slimane (Sheffield United) aparece como um dos principais destaques do time. Mali e África do Sul devem brigar diretamente pela segunda vaga, enquanto a Namíbia corre por fora.

16/1 – Tunísia x Namíbia (14h) / Mali x África do Sul (17h)

20/1 – Tunísia x Mali (17h)

21/1 – África do Sul x Namíbia (14h)

24/1 – Namíbia x Mali (14h) / África do Sul x Tunísia (14h)

Grupo F: Marrocos, República Democrática do Congo, Tanzânia e Zâmbia.

A semifinalista da última copa é disparada a favorita do grupo a passar de fase e brigar pelo troféu. Marrocos conta com o goleiro Bounou (ex-Sevilla e atual Al-Hilal), o lateral Hakimi (PSG), o volante Amrabat (Manchester United) e o atacante Ziyech (Galatasaray) como principais nomes.

República Democrática do Congo e Zâmbia devem disputar a segunda vaga, com a seleção da Tanzânia correndo por fora.

17/1 – Marrocos x Tanzânia (14h) / RD Congo x Zâmbia (17h)

21/1 – Marrocos x RD Congo (11h) / Zâmbia x Tanzânia (14h)

24/1 – Tanzânia x RD Congo (17h) / Zâmbia x Marrocos (17h)

Onde assistir:

A transmissão do torneio será feito pela Band, na TV aberta, e BandSports, na rede fechada. O aplicativo Bandplay, o site Band.com.br e o canal no Youtube "Esporte na Band" também exibem as partidas.

Veja também

Náutico "Dificilmente vamos repetir a escalação", afirma técnico do Náutico sobre duelo com Afogados