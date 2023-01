A- A+

A Copa América-2024 será disputada nos Estados Unidos e contará com as 10 seleções sul-americanas da Conmebol e mais seis convidados da Concacaf, informaram nesta sexta-feira (27) as duas confederações, que também acertaram outras iniciativas no futebol de clubes e feminino.

As duas instituições assumirão a organização do tradicional torneio sul-americano, que será disputado no verão norte-americano, depois que o Equador desistiu de sediá-lo. A próxima Copa América servirá como um aperitivo e preparação para a Copa do Mundo de 2026, que os Estados Unidos organizarão em parceria com seus vizinhos México e Canadá.

De acordo com o comunicado conjunto, os seis países convidados da Concacaf (Confederação da América do Norte, Central e Caribe) se classificarão para esta competição por meio da Liga das Nações Concacaf 2023/24.

Estados Unidos, México e Canadá poderiam, assim, ter uma importante preparação competitiva para a Copa do Mundo de 2026, já que como organizadores estão dispensados de disputar as eliminatórias.

Em 2016, os Estados Unidos já organizaram e disputaram a edição especial da Copa América Centenário da qual participaram outras seleções da Concacaf como México, Costa Rica, Jamaica, Haiti e Panamá. O Chile levou a melhor na final daquela edição nos pênaltis contra a Argentina comandada por Lionel Messi.

A seleção 'albiceleste' voltará ao torneio continental no próximo ano com o título de tricampeã mundial que conquistou no Catar-2022 e também como campeã da Copa América que alcançou em 2021 ao vencer o Brasil por 1 a 0 no Maracanã.

A Copa América de 2024 estava prevista para ser realizada no Equador, mas o país sul-americano desistiu da organização no ano passado devido à situação social e à falta de infraestrutura esportiva adequada.

No âmbito do acordo entre as duas confederações, também será organizada uma competição de clubes no formato "Final Four", na qual participarão as melhores seleções do continente.

As quatro seleções participantes (duas de cada confederação) vão se classificar através das competições de clubes existentes e a primeira edição deste torneio poderá ser realizada em 2024.

Parceria para Copa Ouro feminina



Outro dos acordos envolverá uma parceria no futebol feminino, já que a Concacaf convidará os quatro melhores times da América do Sul para disputar a nova Copa Ouro Feminina em 2024.

Esse torneio também será realizado nos Estados Unidos e contará com a participação de Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai.

"A Conmebol e a Concacaf estão unidas por laços históricos e afetivos. Mas, acima de tudo, estamos unidos pela paixão, característica de toda a América, pelo futebol e pelo esporte. Estamos determinados a renovar e ampliar nossas iniciativas e projetos conjuntos. Queremos que essa paixão se traduza em mais e melhores competições e que o futebol e seus valores cresçam e se fortaleçam em todo o hemisfério. Sem dúvida, as duas confederações pensam grande e vamos trabalhar com essa orientação. Esta parceria é para apoiar o crescimento contínuo do futebol masculino e feminino na Concacaf e na Conmebol, e será realmente benéfica para ambas as confederações", disse o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, no comunicado.

