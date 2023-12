Copa América de 2024 será disputada em 14 sedes nos Estados Unidos

A- A+

A 48ª edição da Copa América, que será realizada entre junho e julho de 2024 entre 16 seleções da Conmebol e da Concacaf, será disputada em quatorze cidades dos Estados Unidos, anunciou a Conmebol nesta segunda-feira (4).

A entidade máxima do futebol sul-americano, organizadora da competição, já havia informado que a partida de abertura da Copa América 2024 será disputada no dia 20 de junho, na Mercedes Benz Arena, em Atlanta (estado da Geórgia), e a final no Hard Rock Stadium, em Miami (Flórida).

Nesta segunda-feira, a Conmebol revelou que o AT&T Stadium, em Arlington (Texas), o NRG Stadium em Houston (Texas), o State Farm, em Glendale (Arizona) e o Allegiant Stadium, em Las Vegas (Nevada) sediarão as quartas de final.

As semifinais, por sua vez, serão disputadas no MetLife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey), e no Bank of America Stadium, em Charlotte (Carolina do Norte).

Outras instalações que serão utilizadas serão o Q2 Stadium, em Austin (Texas), o SoFi Stadium em Los Angeles (Califórnia), o Levi's Stadium, em Santa Clara (Califórnia), o Exploria Stadium, em Orlando (Flórida), o Children's Mercy Park, em Kansas City (Kansas) e o GEHA Field no Arrowhead Stadium, em Kansas City (Missouri).

A fase de grupos será disputada de 20 de junho a 2 de julho, as quartas de final entre 4 e 6 de julho, as semifinais nos dias 9 e 10 e a disputa do terceiro lugar em 13 de julho.

O sorteio dos grupos acontecerá na quinta-feira (7) em Miami.

A Copa América, torneio de seleções mais antigo do mundo, realizado desde 1916, será disputada pela segunda vez nos Estados Unidos com edição ampliada, contando com os dez países sul-americanos e seis da Concacaf.

"A perspectiva emocionante de co-organizar a Copa América de 2024 com nossos parceiros da Conmebol consolidará nossa região como o centro mundial do futebol antes da Copa do Mundo da Fifa de 2026", disse Víctor Montagliani, presidente da Concacaf no mês passado, quando anunciou o local da partida de abertura e da final do torneio.

Em 2016, para comemorar os cem anos da competição, foi realizada uma edição semelhante, chamada Copa América Centenário, nos Estados Unidos, vencida pelo Chile, que derrotou na final a Argentina de Lionel Messi na disputa de pênaltis.

Veja também

Futebol Náutico anuncia contratação do lateral-direito Danilo Belão