Copa América: Scaloni e Gareca estão fora da 3ª rodada por suspensão

A- A+

Os técnicos de Argentina, Lionel Scaloni, e Chile, Ricardo Gareca, não poderão comandar suas equipes na terceira e última rodada da Copa América por uma suspensão da Conmebol.

A Comissão Disciplinar da entidade decidiu impor as punições aos treinadores nesta sexta-feira (29), além de multas de US$ 15 mil (R$ 83 mil na cotação atual) para as federações argentina e chilena.

As suspensões se devem aos atrasos nos retornos das equipes para o segundo tempo nos jogos, como previsto no artigo 145 do Regulamento Geral da Copa América 2024.

Desta forma, Scaloni não vai dirigir a 'Albiceleste', já classificada para as quartas de final, no jogo de sábado contra o Peru.

No mesmo dia, Gareca não ficará no banco no duelo do Chile contra o Canadá, com a 'Roja' precisando da vitória para ter chances de avançar.

Veja também

Surfe Ítalo Ferreira vence decisão brasileira contra Yago Dora e leva etapa de Saquarema da WSL