Futebol Copa Atlântico reúne 32 clubes e movimenta futebol de base Sub-19 em Pernambuco Competição acontece no CT do Retrô, de 10 a 20 de outubro, e terá transmissão online pela TV Retrô e TV FPF

A quarta edição da Copa Atlântico promete transformar Pernambuco no centro das atenções do futebol de base brasileiro. O torneio Sub-19 será realizado entre os dias 10 e 20 de outubro, no Centro de Treinamento do Retrô, em Camaragibe, reunindo 32 equipes e mais de 800 atletas de diferentes regiões do país e até do exterior.

Estrutura e formato da competição

Com dez dias de disputas, a Copa Atlântico foi criada com o objetivo de dar visibilidade a jovens talentos e projetar futuros craques para o cenário nacional e internacional. As equipes estão divididas em oito grupos de quatro clubes cada.

Grupo A: São Paulo (SP), Brasiliense (DF), Tirol (CE) e Ipojuca (PE).

Grupo B: Palmeiras (SP), Rio Branco (ES), Ceará (CE) e Porto (PE).

Grupo C: Internacional (RS), Náutico (PE), Timon (MA) e Água Santa (SP).

Grupo D: Santos (SP), Santa Cruz (PE), Coimbra (MG) e Porto Vitória (ES).

Grupo E: Fortaleza (CE), Vera Cruz (PE), Fluminense de Feira (BA) e Sete de Setembro (PE).

Grupo F: América (PE), Vitória (BA), CRB (AL) e Sfera (SP).

Grupo G: Sport (PE), América (RN), Atlético Piauiense (PI) e Midtjylland (DN).

Grupo H: Retrô (PE), Universidad Católica (EQU), Zumbi (AL) e Icasa (CE).



Transmissão

Organizada em parceria com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), a competição deve mobilizar grandes torcidas do país. A estimativa é de que mais de 70 milhões de torcedores estejam representados entre os clubes participantes.

Os jogos terão cobertura completa no YouTube, através da TV Retrô e da TV FPF. Em 2024, mais de 220 mil pessoas acompanharam as partidas pela internet, e a expectativa é superar essa marca na edição de 2025.

Na última edição, o Sport Club do Recife levantou a taça da Série Ouro ao vencer o Red Bull Bragantino na final. Agora, o Leão vai em busca do bicampeonato, mas terá pela frente adversários de peso, como São Paulo, Palmeiras, Internacional e Santos.

Serviço

Data: 10 a 20 de outubro de 2025

Local: Centro de Treinamento do Retrô, Camaragibe – PE

Transmissão: TV Retrô e TV FPF, no YouTube

Com informações da assessoria

