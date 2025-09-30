A- A+

Copa Atlântico Copa Atlântico se torna competição oficial da CBF; torneio sub-19 ocorre em outubro, no CT do Retrô Campeonato reúne 32 clubes, sendo 30 brasileiros, um equatoriano e um dinamarquês

Chegando a sua 4ª edição, a Copa Atlântico agora integra o calendário oficial de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A informação foi divulgada pelo presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho, durante coletiva de imprensa sobre a competição Sub-19, realizada nesta terça-feira (30), na sede da entidade que comanda o futebol estadual. Ainda segundo o dirigente, a Aldeia Cup também passa a integrar o calendário oficial de competições da CBF.

"Temos um fato inédito no Nordeste, que é motivo de orgulho para nós [FPF] e para o município de Camaragibe. Contemplados pela CBF como competições oficiais, teremos a Copa Atlântico e a Aldeia Cup", afirmou Evandro.

Evandro Carvalho comenta sobre a Copa Atlântico. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

O diretor de competições da FPF, Gustavo Sampaio, valorizou a novidade e destacou a importância da competição para o futebol de base local.

"Há pouco tempo, a gente reclamava muito que as competições de base só aconteciam no eixo Sul-Sudeste, e esses clubes não vinham para cá. A Copa Atlântico é uma realidade e a gente fica extremamente feliz com nossas equipes e atletas tendo oportunidades de jogar com outros centros", afirmou.

Gustavo Sampaio, diretor de competições da FPF. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Clubes reforçam a importância

Ainda durante a coletiva, o diretor de futebol do Retrô, Gustavo Jordão, reforçou a importância da competição não só para o clube, que é o organizador do certame, mas também para as outras equipes.

"Ano a ano a gente vem mudando o panorama do futebol de Pernambuco. Recentemente tivemos Pedro Lima e Zé Lucas, que passaram por essas competições de base organizadas pelo Retrô. Também temos jogadores jogando no Red Bull Bragantino, no Vasco e outros clubes", afirmou.

Diretor de futebol do Retrô, Gustavo Jordão. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

Um dos jogadores que já passou pela Copa Atlântico foi Endrick, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Real Madrid.

O time alviverde, aliás, estará presente na edição da Copa Atlântico deste ano. O captador de base do clube, Gabriel Cavalcanti, esteve na coletiva e também valorizou o torneio.

"É uma competição de muita importância no Nordeste. É uma região que a gente costuma ter muitos atletas com potenciais. Hoje, no Palmeiras, nós temos bons números de atletas nordestinos. É uma competição que revela e dá oportunidade para bons atletas performarem no futebol profissional", afirmou.

Captador de base do Palmeiras, Gabriel Cavalcanti. Foto: Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco.

Copa Atlântico

A 4ª edição da Copa Atlântico será realizada entre os dias 10 e 20 de outubro, no Centro de Treinamento do Retrô, em Camaragibe, reunindo 32 equipes e mais de 800 atletas de diferentes regiões do país e até do exterior.

As equipes estão divididas em oito grupos de quatro clubes cada. Confira:

Grupo A: São Paulo (SP), Brasiliense (DF), Tirol (CE) e Ipojuca (PE).

Grupo B: Palmeiras (SP), Rio Branco (ES), Ceará (CE) e Porto (PE).

Grupo C: Internacional (RS), Náutico (PE), Timon (MA) e Água Santa (SP).

Grupo D: Santos (SP), Santa Cruz (PE), Coimbra (MG) e Porto Vitória (ES).

Grupo E: Fortaleza (CE), Vera Cruz (PE), Fluminense de Feira (BA) e Sete de Setembro (PE).

Grupo F: América (PE), Vitória (BA), CRB (AL) e Sfera (SP).

Grupo G: Sport (PE), América (RN), Atlético Piauiense (PI) e Midtjylland (DIN).

Grupo H: Retrô (PE), Universidad Católica (EQU), Zumbi (AL) e Icasa (CE).

