Copa Caxangá GWM de Hipismo realiza penúltima etapa da temporada neste sábado (19)
Competição terá cerca de R$ 22 mil em prêmios no Caxangá Golf & Country Club, no Recife
A 5ª Etapa da Copa Caxangá GWM de Hipismo será disputada neste sábado (19), no Caxangá Golf & Country Club, no Recife.
As provas estão programadas para ocorrer das 8h às 16h e marcam a penúltima etapa da temporada 2026 da competição.
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Cavaleiros e amazonas participarão de disputas nas categorias Kids, Iniciante, Aspirantes e Principal. Os resultados da etapa também serão considerados na classificação geral do campeonato.
A programação ainda terá uma premiação de aproximadamente R$ 22 mil. Entre os itens destinados aos vencedores estão aparelhos de TV, assistentes virtuais Alexa e uma moto 0 km.
Quem quiser participar da competição ainda pode se inscrever até esta sexta-feira (18). O procedimento é feito pela plataforma oficial de inscrições da Copa Caxangá.
A competição é realizada pelo Caxangá Golf & Country Club em parceria com a GWM Brasil.