Copa: Claus é protagonista, expulsa artilheiro dos EUA e ouve vaias por acréscimos generosos
Árbitro brasileiro comandou o jogo entre Estados Unidos e Bósnia que teve lance polêmico e expulsão
Raphael Claus teve mais uma boa atuação nesta Copa do Mundo, apesar de um jogo tenso e marcado por uma expulsão no segundo tempo.
O árbitro brasileiro comandou, ao lado dos assistentes Rodrigo Figueiredo e Danilo Manis, a vitória dos Estados Unidos por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, nesta quarta-feira, no Levi’s Stadium, em Santa Clara (EUA), resultado que garantiu a classificação da seleção norte-americana para as oitavas de final.
O lance mais polêmico aconteceu aos 15 minutos do segundo tempo, quando Florian Balogun disputou a bola com o zagueiro Tarik Muharemovic e acabou pisando no tornozelo do bósnio. Após revisão do VAR, Raphael Claus expulsou o atacante norte-americano, autor do primeiro gol da partida.
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Além do cartão vermelho, o árbitro amarelou o técnico da seleção europeia, Sergej Barbarez, aos 34 minutos do segundo tempo, por reclamações acintosas e por deixar a área técnica.
O jogador bosnio Radeljic também foi advertido com cartão amarelo. Ao todo, Raphael Claus marcou 19 faltas, assinalou dois impedimentos e distribuiu dois cartões amarelos, além de uma expulsão.
No fim da partida, Claus assinalou 10 minutos de acréscimos, em razão das paralisações por confusões em campo e da parada para hidratação. Apesar da atuação segura, o árbitro brasileiro acabou sendo vaiado pelos torcedores presentes no Levi’s Stadium, em Santa Clara.
Esta foi a segunda partida de Raphael Claus no torneio. O árbitro também comandou a goleada da Espanha por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, pela segunda rodada do Grupo H, em outra atuação sem maiores dificuldades.
O paulista, de 46 anos, trabalha sua segunda edição de Copa do Mundo. Em 2022, no Catar, apitou duas partidas, ambas pela fase de grupos. A primeira foi a goleada da Inglaterra por 6 a 2 sobre o Irã, duelo em que assinalou 16 minutos de acréscimos. A outra foi a vitória do Marrocos por 2 a 1 sobre o Canadá.