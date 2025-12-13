Copa da NBA: Thunder testa temporada já histórica diante dos Spurs em Las Vegas; veja as semifinais

A- A+

Quem pode parar o Oklahoma City Thunder na NBA? Até aqui, só um time conseguiu: o Portland Trail Blazers de Tiago Splitter, no início de novembro. O próximo a tentar é o San Antonio Spurs, neste sábado, às 23h em jogo decisivo em Las Vegas. As equipes se enfrentam pelas semifinais da terceira edição da Copa da NBA. Na outra chave, New York Knicks e Orlando Magic medem forças mais cedo, às 19h30. Os jogos são transmitidos pelo Prime Video.

Atual campeão, o Thunder já vive uma campanha histórica. Na quinta-feira, quando eliminaram o Phoenix Suns nas quartas da competição, com vitória por 138 a 89, chegaram à 24ª vitória em 25 jogos. Igualaram o recorde, neste recorte, do icônico Golden State Warriors de 2015/16. Agora, buscam chegar à segunda final consecutiva, na terceira edição do jovem torneio. Na temporada passada, foram derrotados pelo Milwaukee Bucks na final.



Liderados pelos 32,6 pontos por jogo de Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP (melhor jogador da liga) e com a mesma espinha dorsal da temporada passada, incluindo Chet Holmgren, Luguetz Dort e Jalen Williams (retornando aos poucos após cirurgia no punho direito), os campeões tentarão voltar a aplicar seu estilo intenso de defender e flexível na frente diante de uma das forças emergentes da Conferência Oeste, que lideram: o San Antonio Spurs, quinto colocado.

Wembanyama pode voltar

O fenômeno Victor Wembanyama deve retornar justamente nesta partida decisiva. Nas últimas quatro semanas, ele esteve se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda. O pivô francês vinha em temporada avassaladora, com 26,2 pontos, 12,9 rebotes e 3,6 tocos por jogo. Mesmo sem ele, os Spurs se mostraram uma equipe muito sólida, potencializada por um núcleo produtivo no perímetro, liderado pelo experiente De'Aaron Fox (24 pontos por jogo e 6,3 assistências) e pelo jovem Stephon Castle (18,2 pontos e 7,3 assistências). Ganharam 9 de 12 partidas sem Wemby e eliminaram o Los Angeles Lakers (132 a 119) nas quartas.

Na semifinal do Leste, O New York Knicks, um dos times mais competitivos das duas últimas temporadas, chega como o segundo melhor ataque da liga e vice-líder de sua conferência. O técnico Mike Brown vem montando uma equipe que trata bem a bola e faz boa seleção de arremessos de três pontos. Jogador por jogador, o núcleo continua o mesmo que foi finalista de conferência nos playoffs passados: o armador Jalen Brunson (28,3 pontos e 6,3 assistências de média), o pivô Karl Anthony-Towns ( 22,1 pontos e 12 rebotes) e o ala Mikal Bridges (16,4 pontos). Deixaram para trás o Toronto Raptors (117 a 101).

Dos quatro semifinalistas, o Orlando Magic é o único que nunca levantou um troféu no ecossistema da NBA e vive essa oportunidade na Copa. Para seguir sonhando, terá que superar, além do favoritismo novaiorquino, a lesão do ala Franz Wagner, maior pontuador da equipe na temporada. Ele tem problema no tornozelo esquerdo. Por outro lado, ainda pode contar com os 20,2 pontos por jogo de Paolo Banchero e os 19 de Desmond Bane. Quarto colocado no Leste, o time passou por certa irregularidade no fundamento, mas voltou a ter uma das melhores defesas da NBA. Promete um bom duelo no perímetro com os Knicks. Eliminaram o Miami Heat (117 a 108) nas quartas.

