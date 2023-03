A- A+

COPA DO BRASIL Copa das zebras? Copa do Brasil já teve 14 times das Séries A e B eliminados nas primeiras fases Número representa mais da metade das 26 equipes de primeira e segunda divisão que já disputaram o torneio. Terceira fase terá outras 11

Com apenas duas fases disputadas — a segunda termina nesta quinta-feira —, a edição de 2023 da Copa do Brasil não está decepcionando quem gosta de uma boa zebra no futebol. Com as eliminações de Bragantino, Goiás, Ceará e Atlético-GO, na quarta-feira, a competição chegou a 14 times das Séries A e B eliminados.

Destes, apenas dois foram eliminados por equipe da mesma faixa competitiva ou superior: o Criciúma, da Série B, que perdeu para o Coritiba, da Série A, nos pênaltis (6 a 5, após 1 a 1 no tempo regulamentar), e o Ceará, que acabou eliminado pelo rival de Série B Ituano também nos pênaltis (4 a 2) e após empate em 1 a 1.

A quantidade de eliminados já representa metade das 26 equipes das duas primeiras divisões nacionais que entraram em campo nestas duas fases, sendo 10 da primeira e 16 da segunda. A conta inevitavelmente vai crescer para 15 ainda nesta quinta-feira, já que um dos confrontos restantes é entre Vasco e ABC, times das Séries A e B, respectivamente. O Grêmio é outro representante da elite a brigar pela vaga nesta quinta, contra o Ferroviário-CE.

Na terceira fase, outros 11 representantes das duas primeiras divisões entram na competição: Fortaleza, Atlético-MG, Athletico, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, Corinthians e São Paulo (Série A) e Sport (Série B). O Paysandu, da Série C, também entra nesta fase.

Eliminados da Série A na Copa do Brasil 2023

Cuiabá — Caiu para o São Raimundo-RR

Goiás — Caiu para o Águia de Marabá-PA

Bragantino — Caiu para o Ypiranga-RS

Eliminados da Série B na Copa do Brasil 2023

Juventude — Caiu para o São Luiz-RS

Chapecoense — Caiu para o Marcílio Dias-SC

Sampaio Corrêa — Caiu para o Maringá

Avaí — Caiu para o Retrô-PE

Vitória — Caiu para o Nova Iguaçu

Londrina — Caiu para o Nova Mutum-MT

Ponte Preta — Caiu para o Brasil de Pelotas

Ceará — Caiu para o Ituano, que também disputa a Série B

Criciúma — Caiu para o Coritiba, que disputa a Série A

Atlético-GO — Caiu para o Volta Redonda

Vila Nova — Caiu para o Náutico



