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COPA DO MUNDO Copa de 2026 registra maior público em um único dia e supera marca de 1994 Nas redes sociais, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, celebrou a presença maciça dos torcedores

A Copa do Mundo de 2026 atingiu nesta terça-feira (16) sua maior marca de público em um único dia. Ao todo, 281.233 torcedores estiveram presentes nos quatro jogos realizados, com média de 70.308 espectadores por partida.





O número supera os 277.070 torcedores registrados em 28 de junho de 1994, quando a última rodada da fase de grupos do Mundial disputado nos Estados Unidos reuniu o maior público diário até então.



A rodada contou com a vitória da França sobre Senegal, em Nova Jersey, o triunfo da Noruega diante do Iraque, em Boston, a vitória da Argentina sobre a Argélia, em Kansas City, e o resultado positivo da Áustria contra a Jordânia, em San Francisco.



Nas redes sociais, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, celebrou a presença maciça dos torcedores e destacou o ambiente criado nos estádios.



"Mais de 281 mil torcedores estiveram nos estádios hoje, o maior público diário da Copa do Mundo. Agradeço aos fãs por trazerem cor, atmosfera e emoção ao torneio. A Copa do Mundo de 2026 continua mostrando o quanto o futebol é amado e como ele une o mundo", escreveu o dirigente.



Após 20 partidas disputadas, a competição soma 1.309.652 espectadores, com média de 65.483 torcedores por jogo. A taxa de ocupação dos estádios permanece acima de 99%.





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