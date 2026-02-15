A- A+

FUTEBOL Copa de 2026: veja as três seleções com mais chances de título, segundo projeções matemáticas Espanhóis têm 17% de probabilidade segundo análise estatística

No Mundial de 2026, a Seleção Argentina tentará defender o título conquistado no Catar. Apesar de manter o alto nível, vencer a Copa América de 2024 e liderar as Eliminatórias Sul-Americanas com nove pontos de vantagem sobre o Equador, as projeções matemáticas não colocam os argentinos como principais favoritos.

Segundo estudo da Opta Analyst, plataforma ligada à empresa britânica Stats Perform, a favorita ao título é a Seleção Espanhola, com 17% de probabilidade de conquista. A Espanha será adversária da Argentina na Finalíssima marcada para 27 de março e, no Mundial, integra o Grupo H com Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai.





Logo atrás aparece a Seleção Francesa, finalista das duas últimas Copas (campeã em 2018 e vice em 2022), com 14,1% de chances. A França estará no Grupo I com Senegal, Noruega e um adversário vindo da repescagem intercontinental.

A Seleção Inglesa surge como terceira favorita, com 11,8% de probabilidade, integrando o Grupo L ao lado de Croácia, Gana e Panamá.

A Argentina, comandada por Lionel Scaloni, aparece apenas na quarta posição do ranking estatístico, com 8,7% de chances. A equipe está no Grupo J, ao lado de Jordânia, Áustria e Argélia.

