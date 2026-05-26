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FUTEBOL Copa de 2026: veja quais seleções ainda não divulgaram convocação para o Mundial Parte das equipes classificadas mantém indefinição sobre os elencos a menos de três semanas da abertura do torneio

Com a divulgação da lista da Espanha nesta segunda-feira, a reta final de convocações para a Copa do Mundo de 2026 entrou em sua fase decisiva. A menos de três semanas da abertura do torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, parte das seleções classificadas ainda mantém indefinição sobre os grupos que disputarão a maior edição da história do Mundial.

Entre os países que seguem sem anunciar suas listas definitivas estão equipes tradicionais, como Uruguai, Estados Unidos e Países Baixos, além de seleções que disputarão o Mundial cercadas de expectativa, caso de Jordânia e Uzbequistão, estreantes na competição.

Na Ásia, a indefinição ainda envolve Arábia Saudita, Austrália, Uzbequistão, Jordânia e Iraque. Os australianos e sauditas já são presenças frequentes em Copas, enquanto jordanianos e uzbeques chegam ao torneio pela primeira vez. As federações locais trabalham com divulgações previstas entre o fim de maio e o início de junho.

Na África, Marrocos segue como uma das listas mais aguardadas depois da campanha histórica no Catar, em 2022, quando se tornou a primeira seleção africana a alcançar uma semifinal de Copa do Mundo. África do Sul, Gana e Argélia também ainda não oficializaram seus convocados.





Na Concacaf, os Estados Unidos, um dos anfitriões do torneio, ainda mantêm suspense sobre a relação final de jogadores. Canadá e Panamá também aguardam definição. Já o Curaçao, que fará estreia em Mundiais, foi uma das seleções da região a antecipar sua convocação.

Na América do Sul, apenas Uruguai e Equador ainda não anunciaram oficialmente suas listas. Brasil, Argentina, Colômbia e Paraguai já divulgaram os convocados para a competição.

Na Europa, quase todas as principais seleções já confirmaram seus grupos para o Mundial. Restam apenas Países Baixos e República Tcheca, que devem divulgar suas listas nos próximos dias.

A Fifa estipulou o início de junho como prazo final para o envio das relações definitivas das 48 seleções participantes da Copa.

Confira as seleções que ainda não divulgaram convocação oficial para a Copa do Mundo de 2026:

Arábia Saudita

Austrália

Uzbequistão

Jordânia

Iraque

Marrocos

África do Sul

Gana

Argélia

Estados Unidos

Panamá

Canadá

Equador

Uruguai

Países Baixos

República Tcheca

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