Copa do Mundo 2026 Data Fifa termina com sete seleções classificadas à Copa de 2026 Japão, Nova Zelândia, Irã e Argentina se juntam ao trio de anfitriãs. Torneio terá 48 seleções

A primeira data Fifa de 2025 definiu quatro novas equipes que estarão na Copa do Mundo. Japão, Nova Zelândia, Irã e Argentina carimbaram os passaportes e estão classificadas para o torneio que será realizado em Canadá, Estados Unidos e México. As quatro se juntam ao trio de anfitriãs e completam o grupo de sete das 48 vagas preenchidas.

Ontem, a Argentina garantiu sua vaga antes mesmo de entrar em campo no clássico contra o Brasil, já que a Bolívia não conseguiu vencer o Uruguai mais cedo. Com isso, a albiceleste ficou inalcançável por equipes de fora da zona de classificação.

Dias antes, a primeira a garantir a vaga foi o Japão. Os samurais azuis venceram o Bahrein por 2 a 0 na última quarta-feira e coroaram uma campanha brilhante no Grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia. Com o 0 a 0 contra a Arábia Saudita de ontem, são seis vitórias e dois empates em oito jogos, além de incríveis 24 gols marcados e apenas dois gols sofridos.

"Não esperava que tudo ocorresse de forma tão tranquila. É o resultado do trabalho duro de todos. Sabemos que a classificação não é algo que vem fácil. Sofremos nas últimas Eliminatórias, então fico muito feliz e aliviado desta vez", afirmou o meia Daichi Kamada, do Crystal Palace, autor de um dos gols sobre o Bahrein.

Disputa aberta na Ásia

No Grupo A, a seleção do Irã garantiu a segunda vaga das seis diretas ofertadas (duas por grupo) nesta fase na Ásia. O atacante Taremi, da Inter de Milão, marcou os dois gols no empate em 2 a 2 com o Uzbequistão, ontem, que leva os iranianos à quarta participação seguida na Copa do Mundo — a sétima em sua história.

O empate frustrou os uzbeques, que agora têm a sombra dos Emirados Árabes a dois jogos do fim desta fase. No Grupo B, a Coreia do Sul está perto de garantir a vaga, enquanto Jordânia, Iraque e Omã brigam pela segunda colocação. No C, do Japão, três pontos separam Austrália (segunda) e Arábia Saudita, que se enfrentam na última rodada, na data Fifa de junho. A Indonésia, um ponto atrás dos sauditas, observa de perto.

A Coreia do Norte está eliminada, enquanto Catar, Quirguistão, Palestina, Kuwait, Bahrein e Indonésia têm chances de ir à quarta fase, que distribuirá mais duas vagas.

Nas já encerradas Eliminatórias da Oceania, a Nova Zelândia garantiu a única vaga direta em vitória confortável sobre a Nova Caledônia na final, na segunda-feira: 3 a 0. Será a terceira participação dos neozelandeses numa Copa do Mundo. Os neocaledônios ainda têm chances de ir ao Mundial, já que estão classificados à repescagem internacional — que terá seis time e vale duas vagas.



África se aproxima de reta final; Europa tem primeiros jogos

Em meio à disputa das fases decisivas da Liga das Nações, a Europa também deu início às suas Eliminatórias nesta Data Fifa. Os Grupos I, J, K e L tiveram duas rodadas disputadas. No Grupo K, a Inglaterra lidera após vitórias sobre Albânia e Letônia: 2 a 0 e 3 a 0.

Já no Grupo I, a Noruega de Erling Haaland teve um início arrasador. O atacante do Manchester City, que já havia marcado na goleada por 5 a 0 sobre a Moldávia na estreia, voltou a balançar as redes na vitória por 4 a 2 sobre Israel ontem, pela segunda rodada.



A Europa distribui 12 vagas diretas e outras quatro via repescagem interna. Nela, os 12 segundos colocados se juntam a quatro das melhores equipes da fase de grupos da Liga das Nações que não tenham terminado em primeiro ou segundo nos grupos das Eliminatórias.

As Eliminatórias Africanas, por outro lado, estão chegando a um momento decisivo. Ainda que nenhuma seleção tenha garantido vaga nesta data Fifa, Egito, República Democrática do Congo, África do Sul, Cabo Verde, Marrocos, Costa do Marfim, Argélia, Tunísia e Gana lideram seus grupos a três rodadas do fim. Os primeiros colocados vão à Copa, e os seis melhores segundos colocados disputam uma terceira fase.



Na Concacaf, a data Fifa foi marcada pela disputa da sua versão da Liga das Nações, que terminou com o título do México sobre o Panamá. Nas Eliminatórias, além dos panamenhos, Honduras, Cuba, Costa Rica, Trinidad e Tobago, Curaçao, Haiti, Nicarágua, Guatemala, Jamaica, Suriname e Porto Rico ocupam as zonas de classificação para a terceira fase após duas rodadas disputadas.

