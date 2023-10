A- A+

Futebol Copa de 2030 terá abertura no Uruguai, Argentina e Paraguai em comemoração ao centenário do evento Ainda sem países classificados para o Mundial, o anúncio foi feito pela Conmebol para celebrar os 100 anos da competição

Em 2030, a Copa do Mundo terá uma edição especial, comemorando 100 anos desde a primeira disputa, realizada no Uruguai em 1930. E o Mundial Centenário irá aproveitar para relembrar as origens. Por meio de um comunicado nas redes sociais, Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, anunciou que três países receberão as partidas de abertura: Uruguai, Paraguai e Argentina. "A Copa do Mundo Centenário 2030 iniciará onde tudo começou", escreveu ele.

Os três países vão receber apenas as primeiras três partidas da competição cuja sede será escolhida no Congresso da Fifa em setembro de 2024. A expectativa é que o Mundial seja realizado em Portugal, Espanha e Marrocos, principalmente após a retirada da candidatura da Arábia Saudita, em junho deste ano.

"Três partidas, começando com o Uruguai. E a Fifa vai dar mais detalhes como será na Argentina e no Paraguai. A decisão está tomanda, mas a Fifa tem que tomar as medidas para que as cidades e os países tenham condições de receber as partidas do mundial", disse o presidente da Conmebol durante a coletiva.

Segundo o jornal inglês The Athletic, todos os seis países se classificarão automaticamente para o torneio e será a primeira Copa do Mundo realizada em vários continentes.

Vale lembrar que ainda não há países classificados para a edição do Mundial, já que o processo de qualificação está no início para a próxima competição. Em 2026, México, Estados Unidos e Canadá recebem a competição, e já têm as vagas garantidas por serem os países-sede.

Inicialmente, o Chile também fazia parte do projeto sul-americano, mas ficou de fora das partidas de abertura. Questionado sobre a saída do país vizinho, o presidente da Conmebol respondeu que vai trabalhar para que o Chile seja contemplado de alguma forma.

"A ideia inicial era ter apenas dois países, Argentina e Uruguai, depois nós agregamos o Paraguai e mais tarde o Chile. A decisão da Fifa, não da Conmebol, foi fazer em três países. Mas vamos trabalhar para que de alguma maneira o Chile seja contemplado", afirmou.

