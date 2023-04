A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil: Flu e Palmeiras estreiam com vitória em casa; Corinthians é derrotado pelo Remo As vitórias do Tricolor Carioca e do Verdão foram contra Paysandu e Tombense, respectivamente

Fluminense, Palmeiras e Corinthians fizeram seus jogos de ida da terceira fase da Copa do Brasil na última quarta-feira (12). Embalados pelos títulos estaduais, Flu e Verdão venceram Paysandu e Tombense, respectivamente. Já o Timão foi derrotado pelo Remo.

Fluminense

O Fluminense encaminhou a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil após derrotar o Paysandu por 3 a 0, na noite desta quarta-feira (12) no estádio do Maracanã, em partida de ida da terceira fase da competição. Com isso o Tricolor das Laranjeiras avança mesmo com uma derrota por dois gols de diferença.

Motivado após a conquista do Campeonato Carioca, alcançada no último domingo (9) com goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo, a equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz teve amplo domínio no primeiro tempo, garantindo logo o resultado final graças a gols de Nino aos 27 minutos, de Keno aos 34 e do veterano Felipe Melo aos 41. Na etapa final o Fluminense continuou em busca de um placar mais elástico, mas o Paysandu conseguiu se segurar diante de um adversário que fez muitas mudanças.

Palmeiras

Outro campeão estadual a estrear com vitória em casa na edição 2023 da Copa do Brasil foi o Palmeiras. O Verdão recebeu o Tombense no Allianz Parque e triunfou por 4 a 2 de virada. A equipe de Tombos de Minas chegou a abrir o marcador com Matheus Frizzo logo aos nove minutos de bola rolando, mas o time comandado pelo português Abel Ferreira virou antes do intervalo com um golaço de Gabriel Menino aos 36 minutos e a uma finalização de cabeça de Flaco Lopez quatro minutos depois.

Aos 42 da etapa final o Palmeiras ampliou com o zagueiro Gustavo Gómez em cobrança de pênalti. Cinco minutos depois o Tombense ainda ensaiou uma reação com Marcelinho, mas Rafael Navarro deu números finais ao placar.

Corinthians

O Remo derrotou o Corinthians por 2 a 0 no estádio do Mangueirão, no Pará, com certa autoridade. Logo aos 13 minutos da primeira etapa, Richard Franco abriu o placar num belo contra-ataque. Na segunda etapa, Muriqui fez o gol que garantiu a vitória do Leão Azul. O classificado para as oitavas de final será definida no dia 26 de abril em jogo disputado em Itaquera.

Outros resultados da quarta-feira (12):

Nova Iguaçu 1 x 2 América-MG

CRB 1 x 0 Athletico-PR

Coritiba 3 x 3 Sport

Ypiranga-RS 0 x 2 Botafogo

Atlético-MG 2 x 1 Brasil de Pelotas

Veja também

justiça Dani Alves pede para depor novamente após quatro versões diferentes, diz jornal