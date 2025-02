A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil 2025: veja raio-x dos confrontos de grandes times que estarão já na primeira fase Equipes de muita tradição no futebol brasileiro iniciam trajetórias na competição na 1ª fase

Os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil foram definidos nesta sexta-feira, em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Esta etapa conta com apenas nove das 20 equipes que irão disputar a primeira divisão do Brasileiro de 2025. Dentre elas, estão Atlético-MG, Fluminense Grêmio e Vasco.

Nenhuma das equipes de maior tradição do futebol brasileiro pegaram uma "pedreira" na fase inicial da competição. Muito pelo contrário: todos estão na Série a do Campeonato Brasileiro, tirando apenas o adversário do Grêmio — sem divisão nacional.

Veja os confrontos da primeira fase de Atlético-MG, Fluminense, Grêmio e Vasco:

Tocantinópolis (TO) x Atlético-MG

Águia de Marabá (PA) x Fluminense

São Raimundo (RR) x Grêmio

União Rondonópolis (MT) x Vasco

Tocantinópolis (adversário do Atlético-MG)

O Tocantinópolis foi fundado em 1º de janeiro de 1989, originado da seleção da cidade que, por duas décadas, disputou um importante campeonato amador no estado de Goiás. Campeão estadual seis vezes, teve seu tetracampeonato consecutivo interrompido no ano passado. O clube manda seus jogos no Estádio João Ribeiro, com capacidade para 10.150 espectadores.

Nesta temporada, a equipe atuou apenas duas vezes, ambas pela Copa Verde, vencendo uma e perdendo outra, o que foi suficiente para garantir uma vaga nas oitavas de final. O Atlético-MG terá um longo deslocamento, com aproximadamente 1.660 km a serem percorridos. Caso se classifique, enfrentará o Independência (AC) ou o Manaus (AM).

Águia de Marabá (adversário do Fluminense)

Fundado em 1982, o Águia de Marabá, apesar de jovem, tornou-se um dos clubes mais tradicionais do interior do Pará. Suas partidas são disputadas no Estádio Zinho de Oliveira, com capacidade para 5.500 pessoas. A equipe, que possui a terceira maior torcida do estado, confirmou sua evolução ao conquistar o primeiro Campeonato Paraense de sua história em 2023.

Para enfrentar o Águia, o Fluminense terá que percorrer mais de 2.000 km do Rio de Janeiro até Marabá. Se a viagem representa um desafio logístico, o adversário não aparenta oferecer grande resistência. Na atual temporada, a equipe comandada por Sílvio Criciúma venceu apenas uma partida e foi derrotada em três dos seis jogos disputados.

São Raimundo (adversário do Grêmio)

O São Raimundo foi fundado em 1963 e é um dos clubes mais tradicionais de Roraima, sendo o maior campeão estadual, com 14 títulos, e o único do estado que possui um centro de treinamento. O clube manda seus jogos no Estádio Canarinho, com capacidade para 4.556 espectadores.

O Grêmio enfrentará um adversário que, até o momento, teve pouca rodagem na temporada. O São Raimundo disputou apenas duas partidas pela Copa Verde, vencendo uma e empatando outra. Seu maior desafio deve ser o desgaste da longa viagem de mais de 10.000 km até o local da partida. Se avançar, o Tricolor enfrentará o Barcelona (BA) ou o Athletic (MG).

União Rondonópolis (adversário do Vasco)

O União Rondonópolis foi fundado em 1973 para representar a cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso. O clube surgiu da fusão de quatro equipes amadoras locais: Santos, Paraibana, Comercial e Olaria. Seu estádio é o Luthero Lopes, conhecido como "Caldeirão", com capacidade para 19 mil torcedores. Na primeira partida oficial do estádio, em 1990, ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho deixou sua marca na vitória de 4 a 0 do Grêmio.

O Vasco terá que percorrer cerca de 1.800 km até o Centro-Oeste para disputar a partida, em uma viagem de mais de cinco horas. O deslocamento não será simples, e o adversário faz um bom início de ano. Apesar de ocupar a quinta posição no Campeonato Mato-grossense, classificou-se às quartas de final da Copa Verde com duas vitórias em dois jogos.

Caso avance de fase, o Cruz-Maltino enfrentará o Barcelona (RR) ou o Nova Iguaçu na segunda etapa do torneio.

Novo regulamento da Copa do Brasil

O formato de jogo único foi mantido para as duas fases iniciais do torneio. No entanto, a edição atual conta com uma mudança importante no regulamento. As equipes dos potes A, B, C e D (de melhor ranking) jogarão fora de casa, sem a vantagem do empate. Em caso de igualdade no placar, a classificação será definida nos pênaltis.

Considerada a competição mais democrática do país, a Copa do Brasil começa com 92 clubes na disputa pelo título. Desses, 80 participam da primeira fase, enquanto outros 12 times (Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Santos, CRB e Paysandu) entram apenas na terceira fase.

