A- A+

Futebol Copa do Brasil 2025: veja como será sorteio que definirá adversários de Náutico, Retrô e Sport Definição dos confrontos vai ocorrer na sexta-feira (7), às 15h, em hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizará nesta sexta-feira (7), a partir das 15h, no Rio de Janeiro, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2025. Ao todo, 80 clubes brigarão por vaga na segunda etapa. Pernambuco terá três representantes: Náutico, Retrô e Sport. Os jogos de abertura devem acontecer entre os dias 19 e 26 de fevereiro.

Em 2025, a Copa do Brasil teve uma mudança no regulamento. Diferente do ano passado, em que as equipes dos potes A, B, C e D jogavam como visitante, tendo a vantagem de classificação com um empate em jogo único, a atual edição terá disputa de pênaltis em caso de resultado de igualdade - ainda será mantido o mando de campo da equipe pior posicionada no ranking de clubes da CBF.

Na segunda fase, o mando de campo será definido em chaveamento previsto no regulamento. Assim como na primeira, se o duelo terminar em empate, a classificação sairá nas penalidades. Nas etapas adiante, os confrontos serão de ida e volta.

O Sport, campeão da Copa do Brasil em 2008, está no pote B, ao lado de Ceará, Vitória, Coritiba, Criciúma, Vila Nova, Operário-PR, Ponte Preta, Brusque e Sampaio Corrêa. O Leão pegará uma das equipes do pote F, que tem Humaitá/AC, Trem/AP, Ceilândia/DF, Inter de Limeira/SP, Maranhão, Operário/MG, Tuna Luso/PA, Operário/MS, Concórdia/SC e Sergipe.

O Náutico está no C, junto com Novorizontino/SP, Tombense/MG, CSA, ABC, Remo, Confiança, Ferroviário/CE, Botafogo/PB e Amazonas. O adversário do Timbu sairá do pote G, que tem Boavista/RJ, Parnahyba/PI, Maracanã/CE, Santa Cruz/RN, GAS/RR, Rio Branco/ES, Rio Branco/ES, Olaria/RJ, Portuguesa e CSE/AL.

O Retrô está no pote D, com América/RN, Manaus, São José/RS, Aparecidense/GO, Altos/PI, Caxias/RS, Athletic Club/MG, Nova Iguaçu/RJ e Portuguesa-RJ. A Fênix encara na estreia um integrante do pote H, bloco em que estão Guarany de Bagé/RS, Jequié/BA, Barcelona de Ilhéus/BA, Votuporanguense/SP, Capital/DF, Independência/AC, União/TO, Dourados/MS, Barcelona/RO e Oratório/AP.

Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia, Cruzeiro, Flamengo, Paysandu, CRB, Santos estão garantidos na terceira fase do torneio. Os oito primeiros conquistaram a vaga por meio do Brasileirão. O rubro-negro carioca entrou por ser o atual campeão do torneio. O Papão por ser o ganhador da Copa Verde. O Galo foi vice-campeão da Copa do Nordeste e o Peixe herdou a vantagem via título da Série B do Campeonato Brasileiro 2024.

Veja também