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Copa do Brasil Copa do Brasil: CBF define data e horário do jogo entre Sport e Athletic-MG Duelo será válido pela quarta fase e será disputado na Ilha do Retiro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou, nesta sexta-feira (13), os enfrentamentos da quarta fase da Copa do Brasil. O Sport é o único representante de Pernambuco vivo na competição.

Depois de eliminar o Anápolis na última quinta-feira (12), o Leão já volta a entrar em campo na próxima terça (17), diante do Athletic-MG. O compromisso será disputado às 21h30, na Ilha do Retiro.

Nesta fase, assim como nas anteriores, os duelos são disputados em jogos únicos. Quem vencer nos 90 minutos fica com a vaga. Em caso de empate no tempo normal, a classificação será decidida nos pênaltis.

A partida do Sport contra o Athletic-MG vai colocar o técnico Roger Silva frente a frente com o ex-clube. O treinador rubro-negro passou pelo clube mineiro em duas ocasiões: 2023 e entre 2024 e 2025.

Além da vaga na quinta fase, quem passar de Sport e Athletic-MG garante R$ 2 milhões. Até o momento, o Rubro-negro pernambucano já acumulou quase R$ 4,6 milhões em premiações no torneio.

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