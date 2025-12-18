A- A+

FUTEBOL Copa do Brasil: Com 10 pendurados, Vasco e Corinthians passam "ilesos" para segundo jogo da final Equipes estarão completas na partida derradeira, no domingo, no Maracanã

Um dos maiores dramas para Corinthians e Vasco, que se empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, eram os jogadores pendurados. Com dez atletas podendo ser suspensos para o segundo jogo, no domingo, ambas as equipes passaram "ilesas".

Quem estava na pior situação era o Corinthians, que tinham oito pendurados: Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheuzinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Angileri e Maycon. Os seis primeiros foram titulares na Neo Química Arena. No Timão, só Raniele e Vitinho levaram amarelo na partida.





O Vasco tinha Vegetti e Lucas Piton nesta condição. Piton, lesionado, sequer foi relacionado. Vegetti entrou no segundo tempo, mas também não foi amarelado. Os advertidos foram Robert Renan e Lucas Oliveira.

Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar no domingo, no Maracanã, às 18h. Uma vitória simples dá o título a qualquer uma das equipes. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

