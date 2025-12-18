Qui, 18 de Dezembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta18/12/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL

Copa do Brasil: Com 10 pendurados, Vasco e Corinthians passam "ilesos" para segundo jogo da final

Equipes estarão completas na partida derradeira, no domingo, no Maracanã

Reportar Erro
Vegetti era um dos pendurados do Vasco Vegetti era um dos pendurados do Vasco  - Foto: Matheus Lima/Vasco

Um dos maiores dramas para Corinthians e Vasco, que se empataram em 0 a 0 nesta quarta-feira, pelo jogo de ida da Copa do Brasil, na Neo Química Arena, eram os jogadores pendurados. Com dez atletas podendo ser suspensos para o segundo jogo, no domingo, ambas as equipes passaram "ilesas".

Quem estava na pior situação era o Corinthians, que tinham oito pendurados: Hugo Souza, Gustavo Henrique, André Ramalho, Matheuzinho, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Angileri e Maycon. Os seis primeiros foram titulares na Neo Química Arena. No Timão, só Raniele e Vitinho levaram amarelo na partida.

 

Leia também

• Corinthians e Vasco ficam na igualdade no primeiro jogo da final da Copa do Brasil

• Vasco e Corinthians: as semelhanças e diferenças dos caminhos espinhosos à final da Copa do Brasil

• Léo Jardim x Hugo Souza: Relembre trajetórias de goleiros heróis de Vasco e Corinthians

O Vasco tinha Vegetti e Lucas Piton nesta condição. Piton, lesionado, sequer foi relacionado. Vegetti entrou no segundo tempo, mas também não foi amarelado. Os advertidos foram Robert Renan e Lucas Oliveira.

Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar no domingo, no Maracanã, às 18h. Uma vitória simples dá o título a qualquer uma das equipes. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter