Copa do Brasil Copa do Brasil: CBF divulga datas, horários e locais dos jogos de Náutico, Retrô e Sport O primeiro a entrar em campo será o Timbu, no próximo dia 19

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, neste domingo (9), as datas, locais e horários dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil. Náutico, Retrô e Sport representam Pernambuco nesta etapa do principal mata-mata do País.

Vale lembrar que os confrontos foram definidos na última sexta-feira (7), em sorteio realizado no Rio de Janeiro. Neste início do competição, 40 partidas agitam a primeira fase. Ela são realizadas em jogo único e o mando de campo pertence ao clube de pior posição no ranking.

Entre os pernambucanos, o Náutico será o primeiro time a entrar em campo. O Timbu joga no próximo dia 19, às 19h, no Frasqueirão, em Natal, diante do Santa Cruz-RN.

Em caso de classificação, o Timbu tem como oponentes Maranhão ou Vitória na etapa seguinte, em embate a ser disputado em São Luís/MA ou Salvador/BA.

Campeão em 2008, o Sport atua na semana seguinte. Na terça-feira, dia 25, o Rubro-negro encara o Operário VG-MT, em confronto agendado para acontecer às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá.

Na segunda fase, caso se classifique, o Leão pega Rio Branco/ES ou Novorizontino/SP, em jogo único na Ilha do Retiro.

Terceiro e último clube do Estado a jogar, o Retrô tem compromisso marcado para o dia 26. Também fora de casa, a Fênix visita o Jequié-BA, às 19h30, no Waldomiro Borges, em cidade que leva o mesmo nome do time baiano.

Se avançar, o clube de Camaragibe enfrenta ASA/AL ou Atlético Goianiense/GO fora de casa na segunda fase.

