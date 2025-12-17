A- A+

FUTEBOL Copa do Brasil: É melhor iniciar ou decidir em casa? O que os números dizem Corinthians e Vasco fazem primeira partida da decisão nesta quarta-feira, na Neo Química Arena

Com a vantagem de decidir o título em casa no domingo, o Vasco pode contar com um histórico levemente favorável na Copa do Brasil, no que será a última edição do torneio com final em ida e volta — a partir do ano que vem, a decisão será em jogo único. Nas dez últimas edições, o mandante da volta foi campeão em seis oportunidades.

O recorte é exatamente o período após o fim da regra do gol qualificado fora de casa, que dava outra dinâmica à decisão. Com todos os gols tendo o mesmo “valor”, Palmeiras (2015 e 2020), Grêmio (2016), Cruzeiro (2017), Flamengo (2022) e São Paulo (2023) ficaram com o título.

Destas ocasiões, apenas em uma o mandante do jogo de volta perdeu a partida de ida fora de casa: foi em 2015, quando o Palmeiras foi derrotado pelo Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, mas venceu por 2 a 1 no Allianz Parque e foi campeão nos pênaltis.





O Cruzeiro de 2017 e o Flamengo de 2022 foram mandantes campeões com dois empates, enquanto os outros três campeões venceram as duas partidas.

Visitantes foram campeões com duas vitórias

Já os visitantes que levantaram os troféus na casa adversária o fizeram com duas vitórias. O Cruzeiro derrotou o Corinthians em 2018; o Athletico bateu o Internacional no ano seguinte; o Atlético-MG superou o Athletico em 2021; e o Flamengo venceu o mesmo Galo no ano passado.

O Corinthians tem o tabu a seu favor: o Vasco perdeu todas as partidas que disputou na Neo Química Arena desde a inauguração do estádio. Jogando em seu estádio, excetuando partidas do estadual, o Timão soma 14 vitórias, sete empates e sete derrotas em 2025, um aproveitamento de 58,3%.

Já o Vasco jogou pouco no Maracanã após o estadual neste ano. Foram duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos, com aproveitamento de 44,4%. Como mandante, tem aproveitamento de 54,3% (12 vitórias, oito empates e sete derrotas em 27 jogos) em 2025.

Veja também