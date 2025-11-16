A- A+

Futebol Copa do Brasil: Náutico entra com pedido no STJD para garantir vaga em 2026 Mudança no formato de classificação para o mata-mata nacional fez o Timbu acionar o Tribunal. Até o momento, vaga pertence ao Maguary

Após a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ampliar a quantidade de participantes da Copa do Brasil em 2026, Pernambuco, que já tem Sport, Santa Cruz e Retrô assegurados na próxima edição do torneio, ganhou uma vaga adicional. Até então, imaginava-se que o Maguary herdaria o posto, mas o Náutico está disposto a brigar pela participação no mata-mata nacional.





O clube entrou com um mandado de garantia no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para ficar com a vaga. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem.

Pelo regulamento do Pernambucano de 2025, as vagas na Copa do Brasil ficariam o campeão (Sport) e vice (Retrô).

Com o aumento de vagas para o estado, abriu-se a chance de adicionar as outras duas equipes mais bem colocadas no Estadual: Santa Cruz (3º) e Maguary (4º). O Timbu, porém, alega que o critério a ser levado em consideração deveria ser o Ranking da CBF. Neste caso, o Tricolor seria mantido, mas os alvirrubros ficariam com o lugar que antes pertencia ao representante da cidade de Bonito.

Nas redes sociais, o Maguary já fez uma publicação celebrando a vaga na Copa do Brasil em 2026. O Náutico, se não herdar a vaga no torneio, terá no ano que vem apenas as disputas do Campeonato Pernambucano e da Série B do Campeonato Brasileiro.

Entenda

A Copa do Brasil começará dia 18 de fevereiro e vai até 6 de dezembro. Os clubes da Série A entrarão a partir da quinta fase, a última que antecede as oitavas de final. Com isso, os times do Brasileirão terão uma redução de até três datas no torneio.

A competição também terá aumento de 92 para 126 clubes em 2026. Em 2027, serão 128 participantes. São 102 vagas distribuídas nos campeonatos estaduais. Outras 20 para clubes da Série A e quatro para os campeões das Séries C, D, Copa Verde e Copa do Nordeste, que entram na terceira fase.

As oitavas, quartas e semifinais serão em jogos de ida e volta. A final será em partida única. A fase 1 terá os 28 menores ranqueados. Na segunda entram os 74 melhores ranqueados que se juntam aos 14 classificados. Na terceira terão quatro para os campeões das Séries C, D, Copa Verde e Copa do Nordeste.

