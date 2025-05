A- A+

Futebol Copa do Brasil: Náutico já se classificou após perder duelo de ida; relembre casos Timbu perdeu por 2x1 para o São Paulo, no Morumbi, e precisa vencer por no mínimo um gol de diferença para levar o confronto para as penalidades

"A única coisa que eu falo é que temos o direito de sonhar. Não podemos abrir mão". A declaração do técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, reforça que o clube não largou a confiança de avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil. Desafio que não será fácil, após o time perder por 2x1 para o São Paulo, no Morumbi, no encontro de ida da terceira fase. A história, porém, conta que a façanha de reverter uma desvantagem não seria inédita para o Timbu.





Histórico

Na história da Copa do Brasil, o Náutico já conseguiu em outras seis oportunidades a classificação após perder por um ou mais gols de diferença no jogo de ida. O primeiro caso foi justamente no ano em que o Timbu fez sua melhor campanha no mata-mata nacional.

Em 1990, ano em que o Náutico chegou até a semifinal da Copa do Brasil - melhor desempenho no torneio -, o clube por pouco não caiu na terceira fase. No Baenão, o Timbu perdeu por 3x1 para o Remo. Na volta, com Bizu (que terminaria como artilheiro do mata-mata) inspirado, marcando três gols, os pernambucanos golearam os paraenses por 4x0, nos Aflitos.

Em 2003, o Náutico perdeu por 2x1 para o América-RN, no Machadão, na segunda fase. O estádio foi demolido em 2011 para dar lugar à Arena das Dunas. Na volta, o Timbu ganhou por 3x1, nos Aflitos.

O Paysandu foi a vítima do Náutico na segunda fase da Copa do Brasil de 2007. Os paraenses ganharam por 1x0, na Curuzu, mas o Timbu goleou na volta, nos Aflitos, por 5x0. No ano seguinte, na mesma etapa, o feito foi em cima do Juventus-SP. Os paulistas venceram por 2x0 em casa, mas os alvirrubros se classificaram com um 3x0 no Recife.

O Trem-AP venceu o Náutico por 2x1, no Amapá, pela primeira fase da Copa do Brasil de 2011, mas o Timbu goleou na volta, nos Aflitos, por 6x0. Já em 2014, a classificação veio nas penalidades após perder por 1x0 para o Sergipe, na ida, no Presidente Médici, e devolver o resultado na volta, na Arena de Pernambuco. Nas cobranças, os pernambucanos ganharam por 3x1.

Cenário

Caso o Náutico vença o São Paulo nos Aflitos, nesta terça (20), por um gol de diferença, a classificação será definida nas penalidades. Por mais, passa diretamente para as oitavas de final.

"Eu nem preciso pedir à torcida do Náutico qualquer apoio. Ela sabe e tem confiança no trabalho que está sendo feito. Temos o direito de buscar a classificação tão grandiosa contra o São Paulo", declarou Hélio.

