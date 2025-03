A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil: confira possíveis adversários de Náutico e Retrô na terceira fase Pernambucanos garantiram classificação na última quarta (12), ao eliminarem Vitória e Atlético-GO, respectivamente

Na noita desta quinta-feira (13), a Copa do Brasil conhece os últimos times classificados para a terceira fase. Vivos no certame, após eliminarem Vitória e Atlético-GO, respectivamente, Náutico e Retrô vivem a expectativa de conhecer seus futuros adversários na competição.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu quando será o sorteio dos confrontos. Entretanto, o que se sabe é que os jogos na próxima fase serão disputados em formato de ida e volta. Além disso, estão previstos para acontecer entre o fim de abril e o começo de maio.

Nesta quinta, três jogos definem as últimas equipes classificadas: Athletico-PR x Guarany de Bagé, Vila Nova x Rio Branco VN e CSA x Tuna Luso. Vale lembrar que na terceira fase entram os clubes da Libertadores, além de Cruzeiro, Santos, Paysandu e CRB.

Divisão dos potes da Copa do Brasil

Os potes para o sorteio serão divididos em dois. Cada um com 16 equipes. Os clubes melhores ranqueados formam o pote 1. Em meio aos adversários vivos na competição, Náutico e Retrô figuram no pote 2.

Até o momento, estão definidos 15 clubes do pote 1. A última vaga pode ficar com o Athletico-PR, caso o time paranaense elimine o Guarany de Bagé. Se o Furacão for eliminado, o Ceará fica com a vaga no pote principal.

Times do pote 1:

Flamengo

São Paulo

Palmeiras

Corinthians

Atlético-MG

Fluminense

Botafogo

Fortaleza

Grêmio

Bahia

Internacional

Red Bull Bragantino

Vasco

Santos

Cruzeiro

Athletico-PR ou Ceará

Times do pote 2

Ceará ou Guarany-RS

CRB

Brusque

Paysandu

Náutico

Aparecidense

Maringá-PR

Novorizontino

Criciúma

Botafogo-PB

Operário-PR

Retrô

Capital-DF

Maracanã-CE

Vila Nova-GO ou Rio Branco-VN-ES

CSA ou Tuna Luso-PA

