COPA DO BRASIL CBF divulga tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil; veja os jogos de Náutico e Retrô Fênix enfrenta o Fortaleza, enquanto o Náutico mede forças com o São Paulo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na tarde desta quinta-feira (17), a tabela detalhada da terceira fase da Copa do Brasil.

Pernambuco terá dois representantes na etapa - Retrô e Náutico, que enfrentarão, respectivamente, Fortaleza e São Paulo em confrontos eliminatórios de ida e volta.

A novidade desta edição fica por conta do Retrô, que chega pela primeira vez à terceira fase do torneio. A equipe de Camaragibe recebe o Fortaleza no dia 29 de abril (terça-feira), às 19h, na Arena de Pernambuco. A partida de volta está marcada para o dia 21 de maio (quarta-feira), também às 19h, na Arena Castelão.

Já o Náutico terá pela frente o Tricolor paulista. O Timbu encara o São Paulo fora de casa no jogo de ida, marcado para o dia 29 de abril (terça-feira), às 21h30, no estádio Morumbis. O duelo de volta será disputado nos Aflitos, no dia 20 de maio (terça-feira), também às 21h30. Os ingressos para a torcida alvirrubra já estão disponíveis na plataforma FutebolCard.

Os confrontos da terceira fase foram definidos por sorteio realizado no início do mês, com os clubes divididos em dois potes. No primeiro, as equipes com melhor colocação no ranking da CBF; no segundo, os demais classificados.

Os 16 clubes que avançarem às oitavas de final receberão uma premiação de aproximadamente R$ 2,3 milhões, valor pago pela CBF como cota de participação na próxima etapa.



Série C

O jogo entre CSA e Náutico pela terceira rodada da Série C foi antecipado para o sábado (26), às 19h30, no Rei Pelé, em Maceió. O confronto estava previsto para domingo (27) às 16h, mas mudou de data e horário do duelo do Timbu pela Copa do Brasil.

Confira os confrontos dos pernambucanos:

Retrô x Fortaleza



Jogo de ida: 29/04 (terça-feira), às 19h – Arena de Pernambuco

Jogo de volta: 21/05 (quarta-feira), às 19h – Arena Castelão

São Paulo x Náutico



Jogo de ida: 29/04 (terça-feira), às 21h30 – estádio Morumbis

Jogo de volta: 20/05 (terça-feira), às 21h30 – estádio dos Aflitos.

