Copa do Brasil define confrontos das quartas de final e chaveamento até a decisão; confira
Competição terá dois clássicos estaduais nesta fase e pode ter mais nas semifinais
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na manhã desta terça-feira (12), as quartas de final da Copa do Brasil e o chaveamento até a decisão do torneio.
Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.
Quartas de final da Copa do Brasil
De um lado da chave, Cruzeiro e Atlético-MG farão o clássico mineiro para definir quem avança para as semifinais.
Quem avançar no clássico mineiro terá pela frente o vencedor do confronto entre Corinthians e Athletico-PR.
Do outro lado da chave, mais um clássico: Vasco x Botafogo. O vencedor do dérbi carioca enfrenta quem avançar do duelo entre Fluminense e Bahia.
Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense terão a vantagem de decidir o segundo jogo em casa.
Veja os duelos
Atlético-MG x Cruzeiro
Athletico-PR x Corinthians
Vasco x Botafogo
Bahia x Fluminense
