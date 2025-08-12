A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil define confrontos das quartas de final e chaveamento até a decisão; confira Competição terá dois clássicos estaduais nesta fase e pode ter mais nas semifinais

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na manhã desta terça-feira (12), as quartas de final da Copa do Brasil e o chaveamento até a decisão do torneio.

Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Quartas de final da Copa do Brasil

De um lado da chave, Cruzeiro e Atlético-MG farão o clássico mineiro para definir quem avança para as semifinais.

Quem avançar no clássico mineiro terá pela frente o vencedor do confronto entre Corinthians e Athletico-PR.

Do outro lado da chave, mais um clássico: Vasco x Botafogo. O vencedor do dérbi carioca enfrenta quem avançar do duelo entre Fluminense e Bahia.

Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense terão a vantagem de decidir o segundo jogo em casa.

Veja os duelos

Atlético-MG x Cruzeiro

Athletico-PR x Corinthians

Vasco x Botafogo

Bahia x Fluminense

QUEM VAI SER O CAMPEÃO?



Os confrontos das quartas de final e o chaveamento até a grande decisão estão definidos!



Agora é coração acelerado e emoção até o fim… Que venham os jogos! Curtiram? #CopaBetanoDoBrasil pic.twitter.com/Yvg6jANQQV — Copa do Brasil (@CopaDoBrasilCBF) August 12, 2025

