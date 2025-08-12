Ter, 12 de Agosto

Copa do Brasil

Copa do Brasil define confrontos das quartas de final e chaveamento até a decisão; confira

Competição terá dois clássicos estaduais nesta fase e pode ter mais nas semifinais

Troféu da Copa do Brasil Troféu da Copa do Brasil  - Foto: Rafael Ribeiro/CBF/Divulgação

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, na manhã desta terça-feira (12), as quartas de final da Copa do Brasil e o chaveamento até a decisão do torneio.

Os jogos serão disputados nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro.

Quartas de final da Copa do Brasil
De um lado da chave, Cruzeiro e Atlético-MG farão o clássico mineiro para definir quem avança para as semifinais. 

Quem avançar no clássico mineiro terá pela frente o vencedor do confronto entre Corinthians e Athletico-PR. 

Do outro lado da chave, mais um clássico: Vasco x Botafogo. O vencedor do dérbi carioca enfrenta quem avançar do duelo entre Fluminense e Bahia.

Cruzeiro, Corinthians, Botafogo e Fluminense terão a vantagem de decidir o segundo jogo em casa.

Veja os duelos
Atlético-MG x Cruzeiro 
Athletico-PR x Corinthians 
Vasco x Botafogo
Bahia x Fluminense

 

 

