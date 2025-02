A- A+

Copa do Brasil Copa do Brasil: Retrô visita o Jequié-BA nesta quarta-feira (26) Fênix busca chegar à segunda fase da competição pela quarta vez

O Retrô é o terceiro e último pernambucano a entrar em campo nesta primeira fase da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (26), às 19h30, a Fênix visita o Jequié-BA, no estádio Waldomirão. O duelo não terá transmissão.

Diferente das últimas temporadas, nesta edição do mata-mata nacional o empate não classifica a equipe visitante nesta etapa do certame. Em caso de igualdade no tempo regulamentar, a vaga para a sequência da competição será definida nos pênaltis.

Quem avançar encara o Atlético-GO, que eliminou o ASA na semana passada, nos pênaltis, em Arapiraca. Além disso, em caso de classificação à segunda fase, o Retrô garante R$ 1 milhão aos cofres do clube.

O time pernambucano busca sua melhor participação na história da Copa do Brasil. Em 2021, 2023 e 2024, o Azulão chegou à segunda fase do principal torneio de mata-mata do País.

Equipe

Depois de poupar o time na última rodada da primeira fase do Estadual, diante do Central, o técnico Evaristo Piza terá que lidar com três desfalques para a partida: o zagueiro Mendonça, o lateral-direito Sávio e o meia Diego Guerra estão entregues ao departamento médico.

