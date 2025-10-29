Copa do Brasil: CBF confirma datas, locais e horários das semifinais

A- A+

Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense já sabem os dias, horários e locais nos quais disputarão as semifinais da Copa do Brasil em dezembro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou a tabela nesta quarta-feira com mineiros e paulistas entrando em campo mais cedo.



Em sorteio realizado no Rio de janeiro há alguns dias, na sede da entidade, já estava definido que Corinthians e Fluminense seriam os mandantes dos jogos de volta. Mas ainda faltavam os acordos com a televisão para definir os horários, dias e local das partidas.



Como já era esperado, o Cruzeiro será mandante no Mineirão e o Corinthians define sua vida na Neo Química Arena. Os clássicos cariocas serão no Maracanã. O time de Dorival Júnior abre a semifinal em Belo Horizonte dia 10 de dezembro, às 21h30, com transmissão de Globo, SporTV, Prime Vídeo e Premiere.



As emissoras também vão mostrar o jogo de volta, agendado para o dia 14, um domingo, às 18 horas, na Neo Química Arena - horário alternativo, fugindo da tradicional 16 horas.



Vasco e Fluminense iniciam a disputa na quinta-feira, 11, às 20 horas, no Maracanã, e entram em campo na volta, no mesmo estádio, pouco depois do primeiro embate, às 20h30 no domingo. SporTV, Prime Vídeo e Premiere transmitem os clássicos, que não passarão na TV aberta.

