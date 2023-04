A- A+

Futebol Copa do Brasil: Sport e Náutico entram em campo vivendo momentos distintos na temporada Enquanto o Leão é finalista do Estadual e do Nordestão, Timbu acumula eliminações

Um entra em campo como finalista do Campeonato Pernambucano, da Copa do Nordeste, e vivendo o melhor momento das últimas temporadas. O outro, após um início de ano regular, acumula eliminações nas quartas de final do Estadual e do Nordestão. Assim, respectivamente, Sport e Náutico estão prestes a atuar pela terceira fase da Copa do Brasil. Primeiro a entrar em ação, o Leão visita o Coritiba, às 19h desta quarta-feira, no Couto Pereira. O Timbu, por sua vez, joga no dia seguinte, no mesmo horário, contra o Cruzeiro, nos Aflitos. Ir às oitavas rende a bagatela de R$ 3,3 milhões aos cofres de quem avançar.

O confronto com o Coxa será o primeiro do Sport na atual edição da Copa do Brasil. Dono do melhor ataque do País no ano com 55 gols e com atuações convincentes, o Leão parece, finalmente, ter a confiança da torcida para avançar de fase no principal mata-mata nacional, após os fiascos das últimas temporadas. O time leonino acumula eliminações consecutivas para Tombense, Brusque, Juazeirense e Altos, respectivamente, entre 2019 e 2022.

Na atual temporada, o Rubro-negro tem 84% de aproveitamento nos compromissos do ano. Em 23 jogos, foram 18 vitórias, quatro empates e uma única derrota - para o Ceará, na primeira fase da Copa do Nordeste. E com o clube atravessando um momento decisivo em 2023, o zagueiro Rafael Thyere pregou foco para o Leão manter a boa fase também no torneio nacional.

“O momento do ano é decisivo do ano para nós, com Copa do Nordeste, Pernambucano e esse jogo da Copa do Brasil. Sabemos da importância, mas estamos concentrados. Sabemos o que vamos encontrar lá, um jogo difícil, mas sabemos da nossa capacidade. É manter a concentração, ficar ligado para tentar fazer o melhor para buscar o resultado”, salientou.

Timbu quer retomar confiança

No Náutico, com a Série C prevista para iniciar em maio, a Copa do Brasil é a única competição a ser disputada pelo clube da Rosa e Silva até lá. Diferente do rival da Ilha do Retiro, que vai debutar nesta edição do torneio, o Timbu já deixou São Bernardo e Vila Nova para trás nas fases anteriores.

Após uma atuação fraca e queda na Copa do Nordeste para o ABC, o Náutico acumula eliminação também no Estadual, nos pênaltis para o Salgueiro. A saída precoce na competição na qual é o atual bicampeão ainda mexe com o elenco. Contudo, os jogadores acreditam que o confronto com o Cruzeiro pode devolver a confiança para a sequência da temporada. “Ainda temos a confiança do torcedor, da diretoria. Não é uma eliminação que joga por água abaixo o que fizemos no ano. Tivemos outros jogos difíceis e superamos. Nossa equipe briga e não será diferente agora”, afirmou Jean Mangabeira.

Além do lado esportivo, o confronto com o Cruzeiro pesa também no lado financeiro para o Náutico. Com R$ 3,7 milhões já embolsados, o Timbu pode chegar a R$ 7 milhões caso avance perante a Raposa. Montante valioso, principalmente levando em conta que o Alvirrubro só participará da Copa do Brasil em 2024 se ficar com a taça do torneio neste ano.

