Sport Copa do Brasil: Sport já vendeu mais de 16 mil ingressos para o duelo contra o São Paulo Partida acontece nesta quarta-feira (17), às 20h, na Ilha do Retiro

Passada mais uma rodada da Série B, agora o Sport volta o foco para a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil. O Rubro-negro enfrenta o São Paulo, nesta quarta-feira (17), às 20h, na Ilha do Retiro, pelo jogo de ida. Para o confronto, ao menos 16.798 mil torcedores já garatiram entrada e a promessa é de casa cheia diante do Tricolor Paulista.

Esse é o primeiro jogo do Sport com portões abertos desde a final da Copa do Nordeste 2023, diante do Ceará. O jogo ficou marcado por superlotação da Ilha do Retiro e de torcedores que não puderam acessar o estádio mesmo com entradas em mãos.

Semana de decisão e a torcida rubro-negra começa a encher a Ilha do Retiro! Parcial no ar: somos mais de 16 mil torcedores. Garanta seu lugar no https://t.co/HEvY21hyLu. pic.twitter.com/amB9V35L0j — Sport Club do Recife (@sportrecife) May 15, 2023

Os ingressos passaram a ser vendidos no último domingo (14) apenas para os sócios rubro-negros. Já o público em geral passou a ser atendido nesta segunda-feira (15). As vendas físicas, nas bilheterias do clube, iniciam na próxima terça (16), se ainda houver ingressos disponíveis. Os setores de sociais e assentos especiais já estão esgotados.

Rubro-negro precisa da força da torcida para quebrar tabu

Sport e São Paulo fazem primeiro confronto da história entre os clubes na Copa do Brasil. No retrospecto geral, melhor para os paulistas. Das 50 partidas entre as equipes, foram 30 vitórias tricolor, 9 rubro-negras e 11 empates. O Leão não vence os adversários desta quarta-feira desde 2015.

Esta já é uma das melhores participações do Sport desde que venceu o torneiro em 2008. Em 2010 e 2017, o Leão da Ilha chegou nas oitavas e foi eliminado nas duas ocasiões, para o Atlético Mineiro e Botafogo, respectivamente. Se avançar às quartas de final, emplaca a melhora campanha desde então e ainda embolsa R$ 4,3 milhões.

