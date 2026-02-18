Copa do Brasil: Sport vai enfrentar a Desportiva Ferroviária-ES na segunda fase

A- A+

A Desportiva Ferroviária-ES é o primeiro clube classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Na abertura da competição, nesta terça-feira, empatou por 1 a 1 com o Sampaio Corrêa-RJ, em jogo disputado em Saquarema (RJ). Na disputa de pênaltis, o time capixaba venceu por 3 a 1, e agora vai jogar em casa diante do Sport.

Campeão do Espírito Santo por 18 vezes, a Desportiva nunca tinha chegado à segunda fase da Copa do Brasil. O confronto contra os pernambucanos será disputado no dia 5 de março, às 19h, no Engenheiro Araripe.



O jogo foi equilibrado e os gols saíram no segundo tempo. O time capixaba saiu na frente aos 24 minutos, numa falta cobrada por Tiago Moura. A falta foi cometida quase em cima da linha lateral da grande área. Tiago Moura chutou forte, a bola tocou no travessão e entrou. Mas o Sampaio Corrêa empatou aos 42 minutos, com Octávio cobrando pênalti.



Na disputa de pênaltis, o Sampaio errou três cobranças e facilitou o trabalho da Desportiva, que só chutou quatro vezes. Acertou com Tiago Moura, Mariano e Gilberto Santos, só perdendo com Pedro que viu sua batida acabar na defesa do goleiro Zé Carlos. Apenas Octávio marcou para o time da casa, em sua primeira participação no torneio.



Outros 11 jogos estão programados para esta quarta-feira e dois para quinta. Em caso de empate no tempo normal, a vaga será definida em cobrança de pênaltis.





Disputa



A fase inicial reúne 28 times com menores pontuações no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF e com cota fixa de R$ 400 mil, com despesas de transporte e hospedagem pagas pela entidade.



Os jogos acontecem nesta semana, com o time de menor ranking sendo o mandante. Os 14 classificados vão para a segunda fase, onde terão adversários mais bem posicionados no RNC.



Ao todo, 126 clubes participam da edição de 2026, a maior da história e com premiação em torno de R$ 500 milhões. A competição também terá como novidade a final em partida única, marcada para dezembro, e garantirá vaga na Copa Libertadores ao campeão e ao vice, que antes ficava de fora. O Corinthians é o atual campeão e o Flamengo, vice.

