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Futebol Copa do Brasil terá impedimento semiautomático a partir das quartas de final Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou que disponibilizará o sistema para os jogos

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta quinta-feira, que a Copa do Brasil terá o impedimento semiautomático a partir das quartas de final.

A entidade disponibilizará o sistema para os jogos, já que todos os estádios dos times envolvidos estão equipados com a tecnologia — os oito clubes classificados são da Série A do Brasileirão.

— Depois da implementação do impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro, damos agora mais um passo importante: a tecnologia também estará presente nesta fase decisiva da Copa Betano do Brasil. É uma ferramenta que fortalece a competição, amplia a precisão das decisões e promove ainda mais equilíbrio, transparência e confiança —disse Netto Góes, Diretor de Arbitragem da CBF.

O impedimento semiautomático estreou no futebol brasileiro no dia 25 de julho, no final de semana da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o sistema foi utilizado em cinco oportunidades, com tempo médio de checagem de apenas 47 segundos.

Seis times já estão classificados para as quartas de final da Copa do Brasil: Vasco, Grêmio, Atletico-MG, Santos, Cruzeiro e Palmeiras.

Os dois últimos clubes que estarão na próxima fase serão conhecidos nesta quinta-feira, mas é certo de que teremos representantes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

No Barradão, o Vitória enfrenta o Athletico-PR após perder o primeiro jogo por 2 a 0, enquanto na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Internacional, tentando reverter a derrota para os gaúchos pelo mesmo placar.

O sorteio que definirá os confrontos das quartas de final e os mandos de campo da próxima fase acontecerá na próxima terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 11h (de brasília).

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