Copa do Brasil

Copa do Brasil vai dar duas vagas para a Libertadores a partir de 2026

A questão já vinha sendo alvo de debate por vários meses nos corredores da CBF. A medida visa valorizar ainda mais o torneio que ostenta a maior premiação do futebol brasileiro

Copa do Brasil terá duas vagas para a Libertadores a partir de 2026Copa do Brasil terá duas vagas para a Libertadores a partir de 2026 - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

A partir da próxima edição, o simples fato de chegar à final da Copa do Brasil já vai valer o esforço de colocar o torneio como uma das prioridades do calendário. No ano que vem, o campeão e o vice terão vagas na Libertadores. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira pela CBF.

Até a edição atual, somente o vencedor da Copa do Brasil tinha acesso à principal competição da América do Sul. A entidade que comanda o futebol nacional deve decidir ainda somente se o vice terá direito a uma vaga direta ou se vai à pré-Libertadores.

A questão já vinha sendo alvo de debate por vários meses nos corredores da CBF. A medida visa valorizar ainda mais o torneio que ostenta a maior premiação do futebol brasileiro. Para compensar essa distribuição, a CBF vai tirar uma vaga à Libertadores via Brasileirão.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Outras novidades vão marcar a edição do próximo ano. A confederação definiu que as cinco primeiras fases serão disputadas em jogo único. Já as etapas eliminatórias de oitavas, quartas e semifinais continuaram no sistema de ida e volta.

Equipes da Série A, vão entrar a partir da quinta rodada. Outra modificação será direcionada à disputa do título, que será decidido em jogo único entre os dois finalistas. A data já está definida: dia 6 de dezembro, no encerramento da temporada do futebol brasileiro, em sede a ser definida pela entidade.

