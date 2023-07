A- A+

Futebol Grêmio e Flamengo avançam na Copa do Brasil Gaúchos tiraram o Bahia nas penalidades, enquanto os cariocas ganharam do Athletico. Outros dois semifinalistas do torneio sairão dos jogos entre Palmeiras x São Paulo e Corinthians x América-MG

Flamengo e Grêmio são os primeiros clubes classificados para as semifinais da Copa do Brasil e se enfrentarão na fase que antecede a decisão do mata-mata nacional. No Rio Grande do Sul, os gaúchos eliminaram o Bahia nas penalidades, por 4x3, após 1x1 no tempo normal. Já na Arena da Baixada, os cariocas venceram por 2x0 o Athletico.



Os outros dois semifinalistas do torneio sairão dos confrontos entre Palmeiras x São Paulo, quinta (13), no Allianz Parque, e Corinthians x América-MG, sábado, na Neo Química Arena. No clássico paulista da ida, no Morumbi, vitória do Tricolor por 1x0. Já no duelo entre Timão e Coelho, na semana passada, na Arena Independência, triunfo dos mineiros por 1x0.





Grêmio x Bahia



A partida entre gaúchos e baianos começou com 30 minutos de atraso por conta das chuvas que atingiram Porto Alegre. Na primeira etapa, o Grêmio pressionou e teve ótima oportunidade de abrir o placar quando a bola bateu no braço de Acevedo e a arbitragem assinalou a penalidade. Na cobrança, porém, Cristaldo parou no goleiro Marcos Felipe. O castigo veio aos 49. Kayky acertou um chute espetacular de fora da área e marcou um golaço.



No segundo tempo, Villasanti empatou o confronto. Dos 40 minutos em diante, o jogo teve nada menos do que três bolas no travessão, sendo duas do Bahia e uma do Grêmio, mas o placar ficou no 1x1 e a decisão seguiu para as penalidades. Nas cobranças, quem brilhou foi o goleiro do time gaúcho, Gabriel Grando, pegando duas penalidades que garantiram o 4x3 para os mandantes.



Athletico x Flamengo



No duelo de rubro-negros, o Athletico foi melhor na primeira etapa, com a dupla Canobbio e Vitor Roque dando trabalho ao Flamengo - o camisa 9 foi responsável por uma bola na trave. No lado carioca, Ayrton também acertou o poste de Bento. Aos 44, a rede finalmente balançou. Thiago Maia cruzou, Arrascaeta desviou e Erick raspou de cabeça, marcando gol contra.

O Athletico voltou ainda mais ofensivo para buscar a virada que levaria o jogo para as penalidades. Comportamento que dava espaços. Aos 14, quase mais um castigo aos paranaenses. Gabigol saiu na cara do gol, driblou Bento e fez o segundo, mas o VAR assinalou impedimento.



Em confusão antes do fim, o volante Gerson e o zagueiro Thiago Heleno ainda foram expulsos. O Furacão tentou ao menos o empate para esquentar os minutos finais e por pouco não marcou um gol olímpico, mas adivinha quem fez? O Flamengo. Aos 48, Gabigol, agora em posição legal, fez 2x0 e cravou a classificação carioca.

Veja também

Futebol Com presença de Diego Ribas, Escola de futebol aporta no Recife