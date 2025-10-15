A- A+

Copa do Mundo Copa do Mundo 2026: 28 seleções já estão classificadas e 58 continuam na disputa pela classificação Após o fim da Data Fifa de outubro, dez novos países garantiram presença no torneio; Europa concentra maior número de vagas ainda em aberto

A Data Fifa de outubro encerrou nesta terça-feira (15) com a definição de mais dez classificados para a Copa do Mundo de 2026. Com isso, o número de seleções garantidas no torneio subiu para 28. As novas equipes confirmadas são Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, Inglaterra, África do Sul, Senegal, Costa do Marfim, Catar e Arábia Saudita.

O Mundial, que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México, terá 48 seleções. Faltando duas Datas Fifa, em novembro de 2025 e março de 2026, ainda restam 20 vagas em disputa: 15 pela Europa, três pela Concacaf e duas que sairão da repescagem mundial.

Europa lidera número de vagas em aberto

Entre as seis confederações continentais, apenas a Europa tem a maior quantidade de vagas em jogo. Até o momento, somente a Inglaterra já está classificada. Outras 39 seleções ainda buscam um lugar no Mundial, incluindo potências como Alemanha, França, Espanha, Portugal e Itália.

Na próxima Data Fifa, marcada para novembro, a Uefa definirá 11 classificados diretos e os 16 países que disputarão a repescagem continental em março de 2026, quando quatro vagas ainda estarão em jogo.

Situação nas demais confederações

Na América do Sul, as Eliminatórias já foram encerradas, com seis seleções garantidas: Argentina, Equador, Colômbia, Uruguai, Brasil e Paraguai. A Bolívia disputará a repescagem mundial.

Na Oceania, a Nova Zelândia carimbou o passaporte para o torneio, enquanto a Nova Caledônia tentará uma vaga na repescagem.

A África definiu nove classificados diretos, entre eles Egito, Senegal e Marrocos, e ainda terá uma repescagem continental com Camarões, Congo, Gabão e Nigéria, valendo uma vaga na repescagem mundial.

Na Ásia, oito países já estão garantidos, incluindo Japão, Coreia do Sul e Austrália. Emirados Árabes Unidos e Iraque disputarão o playoff continental, que dará acesso à repescagem mundial.

Pela Concacaf, os anfitriões Canadá, Estados Unidos e México já têm presença confirmada. As outras três vagas diretas e duas para a repescagem serão decididas entre 11 seleções, entre elas Panamá, Costa Rica e Jamaica.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo 2026



Canadá (país-sede)Estados Unidos (país-sede)

México (país-sede)

Japão (Ásia)

Irã (Ásia)

Uzbequistão (Ásia)

Coreia do Sul (Ásia)

Jordânia (Ásia)

Austrália (Ásia)

Catar (Ásia)

Arábia Saudita (Ásia)

Nova Zelândia (Oceania)

Argentina (América do Sul)

Brasil (América do Sul)

Equador (América do Sul)

Uruguai (América do Sul)

Colômbia (América do Sul)

Paraguai (América do Sul)

Marrocos (África)

Tunísia (África)

Egito (África)

Argélia (África)

Gana (África)

Cabo Verde (África)

África do Sul (África)

Costa do Marfim (África)

Senegal (África)

Inglaterra (Europa)

Próximos passos nas Eliminatórias

A próxima Data Fifa, entre 13 e 18 de novembro de 2025, será decisiva para o futuro das Eliminatórias. Além da definição de vagas diretas na Europa e na Concacaf, serão conhecidos os representantes da África e da Ásia que participarão da repescagem mundial.

Em março de 2026, a disputa final pelas últimas duas vagas ocorrerá no playoff intercontinental, com seis seleções de diferentes confederações. Bolívia (Conmebol) e Nova Caledônia (Oceania) já estão confirmadas nessa etapa.

Veja também