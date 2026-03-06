A- A+

FUTEBOL Copa do Mundo 2026: Adversário do Brasil, Marrocos anuncia novo treinador Mohamed Ouahbi é o escolhido para comandar a equipe, semifinalista no último Mundial

Na mesma entrevista coletiva em que confirmou a saída de Walid Regragui, a seleção de Marrocos anunciou seu novo técnico. Mohamed Ouahbi comandará a equipe na Copa do Mundo de 2026.

Ouahbi, de 49 anos, passou pelas seleções sub-20 e sub-23 de Marrocos antes de ser promovido ao time principal, nesta quinta-feira.

Será o primeiro trabalho de Ouahbi com um time profissional. Ele comandou a seleção sub-20 de Marrocos no título mundial no Chile, no ano passado. Na campanha, chegou a vencer o Brasil (2 a 1) ainda na fase de grupos.

Marrocos está no grupo C da Copa do Mundo, junto a Brasil, Haiti e Escócia. Será o adversário da seleção brasileira na estreia, no dia 13 de junho.





Saída de Regragui

Comandante da histórica campanha em que os marroquinos chegaram à semifinal da Copa do Catar, em 2022, Regragui encerrou uma passagem de pouco mais de três anos pela seleção, uma das maiores potências africanas, nesta quinta-feira, em entrevista coletiva.

Segundo a imprensa local, o técnico já desejava encerrar sua passagem desde o vice-campeonato na Copa Africana de Nações, em janeiro.

