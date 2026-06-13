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futebol Copa do Mundo 2026: beleza de goleiro nigeriano viraliza nas redes e chama atenção de famosas Em publicações de páginas nas redes sociais, famosas como Luana Piovani, Giovana Fagundes, Paula Lima e Simony comentaram sobre Maduka Okoye

O goleiro nigeriano Maduka Okoye tem chamado a atenção nas redes sociais e conquistado admiradores por sua aparência, inclusive algumas celebridades brasileiras. Em publicações de páginas nas redes sociais, famosas como Luana Piovani, Giovana Fagundes, Paula Lima e Simony comentaram sobre a aparência do jogador. Além da repercussão viral, o atleta tem uma trajetória consolidada no futebol europeu e na seleção da Nigéria.

Em um post sobre Okoye, na página Africanize no Instagram, celebridades deixaram seus comentários sobre a beleza do goleiro.

Nascido na Alemanha e filho de pai nigeriano, Okoye atua atualmente pela Udinese, da Itália, equipe pela qual se destacou e se firmou como um dos principais goleiros da Série A italiana.

Ao longo da carreira, também defendeu clubes como o Watford, da Inglaterra, e o Sparta Rotterdam, da Holanda. Na equipe holandesa, chegou a ser eleito o melhor jogador do time. Desde 2019, o goleiro integra a seleção da Nigéria e figura entre os principais representantes da nova geração dos Super Eagles.

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