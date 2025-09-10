A- A+

FUTEBOL Copa do Mundo 2026: Bolívia garante vaga na repescagem; veja como funciona o torneio Torneio terá seleções e será realizado a pouco mais de três meses do mundial, nos Estados Unidos

A vitória por 1 a 0 sobre o Brasil, somada à derrota da Venezuela por 6 a 3 para a Colômbia, deram à Bolívia a vaga na repescagem internacional das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Agora, os bolivianos enfrentarão um caminho que pode ser complicado para garantir uma das duas últimas vagas no mundial.

Nesta edição da Copa do Mundo, a primeira com 48 seleções, a repescagem terá seis equipes, que se enfrentarão num torneio mata-mata de jogos únicos na América do Norte, em sedes ainda não definidas.





As seis seleções classificadas à repescagem serão distribuídas em duas chaves de três equipes. Em cada uma delas, a seleção melhor colocada no ranking da Fifa avança direto à final, enquanto as duas outras se enfrentam numa semifinal. A final de cada chave vale a vaga na Copa do Mundo.

Cada confederação tem uma vaga na repescagem. Com as exceções da Concacaf (Américas do Norte, Central e Caribe), que tem duas por ser anfitriã, e da Uefa (Europa), que não tem nenhuma.

A repescagem acontece na data Fifa de 23 a 31 de março, pouco mais de três meses antes da Copa. Além da Bolívia, a Nova Caledônia é outra confirmada, com a vaga da OFC (Oceania).

