Copa do Mundo 2026: Brasil está no pote 1 do sorteio e será cabeça de chave
A seleção conhecerá seus adversários no próximo dia 5, em sorteio realizado em Washington D.C., às 14h
Com 42 das 48 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026, a Fifa já definiu como será o sorteio dos grupos, que acontecerá no próximo dia 5, em Washington D.C., às 14h (horário de Brasília). As seleções foram divididas conforme o ranking da entidade e com isso o Brasil se garantiu no pote 1 e será cabeça de chave na competição.
As nove seleções mais bem colocadas, junto dos anfitriões Canadá, México e Estados Unidos, formaram o pote 1. As 12 equipes seguintes mais bem classificadas foram alocadas no pote 2, seguidas pelas 12 próximas no pote 3. O pote 4 incluirá as seis equipes subsequentes mais bem ranqueadas, além dos seis que se classificarão pela repescagem.
Haverá um limite de duas seleções da Europa por grupo. Em cada pote, os times de maior ranking ficarão em chaves opostas no sorteio, e o mesmo se aplica à terceira e quarta seleções do ranking. Por exemplo, Espanha e Argentina ficarão em caminhos opostos e os dois só poderiam se enfrentar em uma possível final, caso vençam suas chaves.
Como será feito o sorteio da Copa do Mundo?
1-Os quatro potes representando as seleções serão identificados como potes 1 a 4. Cada pote terá 12 bolas com o nome de cada equipe classificada.
2-O sorteio começará com os três países-sede, com a bola verde representando o México sendo sorteada primeiro. O México será colocado no Grupo A como A1. Em seguida, a bola vermelha representando o Canadá será sorteada e colocada no Grupo B como B1. Depois, a bola azul representando os EUA será sorteada e colocada no Grupo D como D1.
3-Após o sorteio das três seleções anfitriãs, o sorteio continuará com as nove equipes restantes do pote 1.
4-Depois que todas as seleções do pote 1 forem distribuídas em seus respectivos grupos, o sorteio seguirá com as equipes dos potes 2, 3 e 4, nessa ordem, esvaziando completamente cada pote antes de avançar para o próximo.
5-O sorteio será concluído quando todas as seleções do pote 4 tiverem sido alocadas em um grupo.