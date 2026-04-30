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FUTEBOL Copa do Mundo 2026: com Arrascaeta, veja lista de nomes fora do torneio ou sob dúvidas por lesões Uruguaio fraturou a clavícula e virou dúvida para a Celeste Olímpica a 43 dias do início do mundial

O meia Arrascaeta virou mais uma dúvida para a Copa do Mundo de 2026. Jogador do Flamengo e da seleção do Uruguai, Arrasca caiu mal após dividida no empate entre o Estudiantes e o rubro-negro, pela Libertadores, e fraturou a clavícula direita. O problema é complexo e deve render dor de cabeça também ao técnico Marcelo Bielsa, comandante da Celeste Olímpica, a 43 dias do mundial.

A lesão de Arrasca cresce a lista de ausências e dúvidas para o mundial. Só de ausências confirmadas, há 14 nomes importantes fora do torneio. O zagueiro Éder Militão, que foi operado na última terça-feira, é outro desfalque confirmado.

Outros nove nomes também aparecem na lista de presença duvidosa, incluindo o lateral Piquerez, companheiro de Uruguai de Arrasca, e nomes como Luka Modric e Lamine Yamal.





Ausências confirmadas:

Éder Militão (Brasil): O zagueiro do Real Madrid tem uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e foi operado na última terça-feira.

Hugo Ekitiké (França): O atacante do Liverpool rompeu o tendão de aquiles da perna direita no último dia 16.

Rodrygo (Brasil): O atacante do Real Madrid rompeu o ligamento cruzado e o menisco exterior do joelho direito no início de março.

Samu Aghehowa (Espanha): O atacante do Porto rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em fevereiro.

Serge Gnabry (Alemanha): O atacante do Bayern de Munique rompeu o músculo adutor da perna direita no último dia 22.

Xavi Simons (Holanda): O meia do Tottenham rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito no último sábado.

Outros nomes de fora: Josko Gvardiol (Croácia), Jerdy Schouten (Holanda), Joaquín Panichelli (Argentina), Juan Foyth (Argentina), Luis Malagón (México), Mohammed Salisu (Gana) Patrick Agyemang (Estados Unidos) e Takumi Minamino (Japão).

Dúvidas:

Arrascaeta (Uruguai): O meia do Flamengo tem fratura na clavícula direita.

Arda Güler (Turquia): O meia do Real Madrid tem lesão muscular no bíceps femoral da perna direita e não deve atuar mais pelo clube nesta temporada.

Cristian Romero (Argentina): o zagueiro do Tottenham sofreu uma lesão ligamentar no joelho direito no último dia 13.

Hakimi (Marrocos): O lateral-direito do PSG tem uma lesão muscular na coxa direita. Até aqui, só tem ausência confirmada no segundo jogo da semifinal da Champions.

Estêvão (Brasil): O atacante do Chelsea tem uma lesão muscular de grau 4 na coxa direita.

Jack Grealish (Inglaterra): O atacante do Everton sofreu uma fratura por estresse no pé esquerdo em janeiro. Passou por cirurgia no mês seguinte.

Lamine Yamal (Espanha): O atacante do Barcelona tem uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda e não atua mais pelo clube nesta temporada. A equipe diz que a Copa não está em risco.

Luka Modric (Croácia): O meia do Milan sofreu fratura no osso zigomático esquerdo (maçã do rosto) no último domingo.

Piquerez (Uruguai): O lateral-esquerdo do Palmeiras sofreu uma ruptura ligamentar no tornozelo direito no fim de março.

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