Copa do Mundo 2026: confira calendário com as datas da abertura e da grande final
Saiba tudo sobre a abertura da Copa do Mundo 2026: data do primeiro jogo, sedes no México, EUA e Canadá, e os detalhes do novo formato com 48 seleções
A contagem regressiva para a Copa do Mundo 2026 já começou. O jogo de abertura do torneio está confirmado para o dia 11 de junho de 2026, marcando o início de uma edição histórica.
Pela primeira vez, a competição será organizada de forma conjunta por três países: Estados Unidos, Canadá e México. Será a primeira edição com 48 seleções, novo formato adotado pela Fifa e a seleção brasileira está garantida na competição.
Também já estão definidas as datas do jogo de abertura e da grande final. Veja, abaixo todas as datas previstas para o torneio.
Copa do Mundo 2026: veja todas as datas
Jogo de abertura: 11 de junho de 2026
Final: 19 de julho de 2026
Primeira rodada: 11 a 17 de junho
Segunda rodada: 18 a 23 de junho
Terceira rodada: 24 a 27 de junho
32-avos de final: 28 de junho a 3 de julho
Oitavas de final: 4 a 7 de julho
Quartas de final: 8 a 11 de julho
Semifinais: 14 e 15 de julho
Disputa de terceiro lugar: 18 de julho