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Copa do Mundo Copa do Mundo 2026: confira os jogos deste domingo (21) e saiba onde assistir Espanha, Uruguai e Bélgica ainda buscam vencer na competição

O domingo (21) de Copa do Mundo reunirá diversas equipes que precisam responder dentro da competição. Em comum, os Grupos H e G ainda não viram resultados diferentes de empates e a expectativa é que as principais camisas passem a deslanchar, como Espanha, Uruguai e Bélgica.

Totalmente embolado, o Grupo H tem os quatro times empatados com um ponto. Após parar em Vozinha e ficar no 0x0 contra Cabo Verde, a seleção da Espanha tentará uma resposta imediata diante da Arábia Saudita, às 13h, em Atlanta. A expectativa passa por saber se Lamine Yamal poderá iniciar o jogo como titular e quais condições de jogo terá a jovem estrela do Barcelona.

Goleiro Vozinha, de Cabo Verde, tornou-se um fenômeno mundial após atuação contra a Espanha - Foto: Roberto Schimidt / AFP

Em Miami, às 19h, o Uruguai terá a empolgada seleção caboverdiana pela frente. O comandados por ‘Loco Bielsa’ não começaram bem e arrancaram apenas um empate em 1x1 contra os sauditas. A expectativa dos uruguaios é que o experiente treinador consiga fazer com que a talentosa geração, comandada por Fede Valverde, consiga ter mais presença ofensiva.

Grupo G

Outro time que teve o início longe do ideal foi a Bélgica. Os Diabos Vermelhos só ficaram no 1x1 contra o Egito na estreia e agora tentarão a primeira vitória contra o Irã, às 16h, em Los Angeles. Reserva no primeiro jogo, o nome do centroavante Lukaku ganha força para assumir um lugar no 11 inicial.

Lukaku vive expectativa de ganhar vaga no time titular da Bélgica - Foto por EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Para fechar os jogos do final de semana, Nova Zelândia e Egito duelam às 22h, em Vancouver. Ambas seleções buscam a suas primeiras vitórias na história da Copa.



Saiba onde assistir aos jogos deste domingo (21)



Espanha x Arábia Saudita - 13h - CazéTV

Bélgica x Irã - 16h - CazéTV

Uruguai x Cabo Verde - 19h - Globo/Sportv/SBT/CazéTV

Nova Zelândia x Egito - 22h - Globo e CazéTV

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