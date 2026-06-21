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Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026: confira os jogos deste domingo (21) e saiba onde assistir

Espanha, Uruguai e Bélgica ainda buscam vencer na competição

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Seleção da Espanha vive expectativa pela titularidade de Lamine Yamal Seleção da Espanha vive expectativa pela titularidade de Lamine Yamal  - Foto por BUDA MENDES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O domingo (21) de Copa do Mundo reunirá diversas equipes que precisam responder dentro da competição. Em comum, os Grupos H e G ainda não viram resultados diferentes de empates e a expectativa é que as principais camisas passem a deslanchar, como Espanha, Uruguai e Bélgica. 

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Totalmente embolado, o Grupo H tem os quatro times empatados com um ponto. Após parar em Vozinha e ficar no 0x0 contra Cabo Verde, a seleção da Espanha tentará uma resposta imediata diante da Arábia Saudita, às 13h, em Atlanta. A expectativa passa por saber se Lamine Yamal poderá iniciar o jogo como titular e quais condições de jogo terá a jovem estrela do Barcelona. 

Goleiro Vozinha, de Cabo VerdeGoleiro Vozinha, de Cabo Verde, tornou-se um fenômeno mundial após atuação contra a Espanha - Foto: Roberto Schimidt / AFP

Em Miami, às 19h, o Uruguai terá a empolgada seleção caboverdiana pela frente. O comandados por ‘Loco Bielsa’ não começaram bem e arrancaram apenas um empate em 1x1 contra os sauditas. A expectativa dos uruguaios é que o experiente treinador consiga fazer com que a talentosa geração, comandada por Fede Valverde, consiga ter mais presença ofensiva. 

Grupo G
Outro time que teve o início longe do ideal foi a Bélgica. Os Diabos Vermelhos só ficaram no 1x1 contra o Egito na estreia e agora tentarão a primeira vitória contra o Irã, às 16h, em Los Angeles. Reserva no primeiro jogo, o nome do centroavante Lukaku ganha força para assumir um lugar no 11 inicial. 

Lukaku vive expectativa de ganhar vaga no time titular da BélgicaLukaku vive expectativa de ganhar vaga no time titular da Bélgica  - Foto por EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Para fechar os jogos do final de semana, Nova Zelândia e Egito duelam às 22h, em Vancouver. Ambas seleções buscam a suas primeiras vitórias na história da Copa.  
 
Saiba onde assistir aos jogos deste domingo (21)

Espanha x Arábia Saudita - 13h - CazéTV 

Bélgica x Irã - 16h - CazéTV 

Uruguai x Cabo Verde - 19h - Globo/Sportv/SBT/CazéTV 

Nova Zelândia x Egito - 22h - Globo e CazéTV 

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