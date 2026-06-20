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Copa do Mundo

Copa do Mundo 2026: confira os jogos deste sábado (20) e saiba onde assistir

Alemanha x Costa do Marfim e Holanda x Suécia são os principais jogos do dia

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Jamal Musiala é uma das lideranças da Alemanha Jamal Musiala é uma das lideranças da Alemanha  - Foto por ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A Copa do Mundo terá importantes duelos neste sábado (20), que já podem ser considerados como decisivos para o decorrer do torneio. Em destaque estão os duelos entre Holanda x Suécia no Grupo F e a briga pela liderança entre Alemanha x Costa do Marfim no Grupo E.  

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O dia começa com a Holanda enfrentando a Suécia às 14h, em Houston. A Laranja tentará se recuperar do empate em 2x2 contra o Japão e entende o jogo contra os suecos como decisivo nas pretensões de terminar a chave na liderança. Por outro lado, os escandinavos jogarão para manter a ponta da tabela, já que iniciaram a Copa goleando a Tunísia por 5x1. O duelo também reserva uma disputa especial entre o zagueiro holandês Van Dijk e o atacante sueco Gyokeres. 

Zagueiro Van Dijk é um dos grandes destaques da Holanda  Zagueiro Van Dijk é um dos grandes destaques da Holanda  - Foto por ARIC BECKER / AFP

No jogo seguinte, às 17h, em Toronto, Alemanha e Costa do Marfim brigam pela liderança da chave e a classificação direta aos 16 avos de final. Os tetracampeões mundiais iniciaram vencendo por 7x1 a seleção de Curaçao, resultado que não traz boas recordações ao Brasil, enquanto os Elefantes suspreenderam o Equador por 1x0. O embate entre o alemão Musiala e o marfinense Diomandé promete para quem gostar de ver bons dribles e jogadas individuais. 

Yan Diomande vem sendo uma das revelações da Copa  Yan Diomande, atacante da Costa do Marfim, vem sendo cota para ser uma das revelações da Copa de 2026 - Foto por MAURO PIMENTEL / AFP

Encerrando o dia, Equador e Curação, às 21h, em Kansas City, e, já na virada para o domingo (21), às 01h, Tunísia e Japão se enfrentam em Guadalajara. 

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado (20)

Holanda x Suécia - 14h - CazéTV 

Alemanha x Costa do Marfim - 17h - Globo/Sportv/SBT/CazéTV 

Equador x Curaçao - 21h - CazéTV 

Tunísia x Japão - 01h - Globo e Cazé TV

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