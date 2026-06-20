Copa do Mundo 2026: confira os jogos deste sábado (20) e saiba onde assistir
Alemanha x Costa do Marfim e Holanda x Suécia são os principais jogos do dia
A Copa do Mundo terá importantes duelos neste sábado (20), que já podem ser considerados como decisivos para o decorrer do torneio. Em destaque estão os duelos entre Holanda x Suécia no Grupo F e a briga pela liderança entre Alemanha x Costa do Marfim no Grupo E.
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O dia começa com a Holanda enfrentando a Suécia às 14h, em Houston. A Laranja tentará se recuperar do empate em 2x2 contra o Japão e entende o jogo contra os suecos como decisivo nas pretensões de terminar a chave na liderança. Por outro lado, os escandinavos jogarão para manter a ponta da tabela, já que iniciaram a Copa goleando a Tunísia por 5x1. O duelo também reserva uma disputa especial entre o zagueiro holandês Van Dijk e o atacante sueco Gyokeres.
No jogo seguinte, às 17h, em Toronto, Alemanha e Costa do Marfim brigam pela liderança da chave e a classificação direta aos 16 avos de final. Os tetracampeões mundiais iniciaram vencendo por 7x1 a seleção de Curaçao, resultado que não traz boas recordações ao Brasil, enquanto os Elefantes suspreenderam o Equador por 1x0. O embate entre o alemão Musiala e o marfinense Diomandé promete para quem gostar de ver bons dribles e jogadas individuais.
Encerrando o dia, Equador e Curação, às 21h, em Kansas City, e, já na virada para o domingo (21), às 01h, Tunísia e Japão se enfrentam em Guadalajara.
Saiba onde assistir aos jogos deste sábado (20)
Holanda x Suécia - 14h - CazéTV
Alemanha x Costa do Marfim - 17h - Globo/Sportv/SBT/CazéTV
Equador x Curaçao - 21h - CazéTV
Tunísia x Japão - 01h - Globo e Cazé TV