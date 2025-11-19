A- A+

Repescagem da Copa Copa do Mundo 2026: confira sedes definidas pela Fifa para a repescagem Etapa que vai definir as duas últimas seleções que vão disputar o Mundial será realizada entre 23 e 31 de março

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) confirmou nesta quarta-feira que as cidades de Guadalajara e Monterrey, no México, serão as sedes da repescagem da Copa do Mundo de 2026. A próxima etapa da competição, marcada para acontecer entre os dias 23 e 31 de março, definirá as duas últimas seleções que disputarão o Mundial.



Nesta fase, os estádios vão receber seis times nacionais de cinco confederações - Iraque (Ásia), República Democrática do Congo (África), Jamaica e Suriname (América do Norte, Central e Caribe), Bolívia (América do Sul) e Nova Caledônia (Oceania).





Os estádios oficiais das cidades mexicanas também sediarão partidas durante a Copa - Guadalajara receberá quatro jogos da fase de grupos, e Monterrey, três confrontos da mesma etapa.



"Estes estádios icônicos são os palcos perfeitos para o que promete ser um evento emocionante, repleto de paixão, drama e entusiasmo. Este Torneio de Repescagem oferece aos fãs a oportunidade de participar de partidas históricas em cidades e locais de classe mundial, antes do evento principal, que terá início em menos de três meses", afirmou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, em nota oficial.



O sorteio oficial da repescagem está marcado para esta quinta-feira na sede da federação em Zurique, na Suíça. A transmissão do evento pode ser acessada pelo site oficial da Fifa e começa às 9h (de Brasília).

Veja também