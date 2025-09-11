A- A+

Copa do Mundo Copa do Mundo 2026: Com 18 classificadas, Eliminatórias entram na reta final; veja o calendário Fases principais dos torneios classificatórios para o mundial terminam ainda este ano. Sorteio está marcado para dezembro

Com o fim de mais uma data Fifa, a Copa do Mundo de 2026 começa a conhecer seu “rosto”. Com novos participantes de América do Sul e África confirmados, são agora 18 seleções com vagas garantidas na competição do ano que vem, em Estados Unidos, México e Canadá. Será a primeira edição do torneio com 48 participantes.

Estão classificadas: Estados Unidos, México, Canadá, Japão, Nova Zelândia, Irã, Argentina, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, Brasil, Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Marrocos e Tunísia.

Estão garantidas na repescagem internacional: Nova Caledônia e Bolívia.

As últimas duas seleções a garantirem vagas foram Marrocos e Tunísia. Semifinalistas em 2022, no Catar, os marroquinos carimbaram a classificação com um sonoro 5 a 0 sobre o Níger, na última sexta-feira (5). Na segunda, os tunisianos fizeram 1 a 0 na Guiné Equatorial para ficar com a 18ª vaga no mundial.

Além das classificadas, são líderes dos grupos das Eliminatórias Africanas: Egito, Senegal, África do Sul, Cabo Verde, Costa do Marfim, Argélia e Gana.

Por lá, a fase regular (que ainda tem sete vagas em disputa) termina em outubro, enquanto o mata-mata valendo a vaga na repescagem internacional acontece em novembro. Entre as seleções mais tradicionais, o drama é da Nigéria, terceira colocada do grupo C, a três pontos de Benin. Apenas as quatro mais bem segundas colocadas disputam a vaga na repescagem.

Tudo aberto na Europa

Já na América do Sul, as Eliminatórias estão encerradas. Nesta data Fifa, Uruguai, Paraguai e Colômbia garantiram suas vagas e se juntaram a Brasil, Argentina e Equador, já classificados. Venezuela, Peru e Chile estão fora do mundial, enquanto a Bolívia, que venceu o Brasil por 1 a 0 em El Alto, ficou com a vaga na repescagem internacional.

Além dos bolivianos, o torneio já tem a Nova Caledônia, que obteve a vaga da Oceania. Na competição, prevista para março, na América do Norte, mas ainda sem sedes definidas, seis seleções disputarão duas vagas.

Na Europa, que também teve rodada de Eliminatórias nesta data Fifa, o calendário é irregular e apenas quatro rodadas foram disputadas até aqui, mas as líderes dos grupos são Eslováquia, Suíça, Dinamarca, França, Espanha, Portugal, Holanda, Bósnia e Hezergovina, Noruega, Macedônia do Norte, Inglaterra e Croácia.

O torneio classificatório europeu avança até novembro, com a última rodada entre os dias 16 e 18. São 16 vagas por lá, 12 diretas e outras quatro via repescagem interna, que será disputada entre 26 e 31 de março do ano que vem.

Na Ásia, restam duas vagas diretas. Catar, Emirados Árabes, Omã (Grupo A), mais Arábia Saudita, Iraque e Indonésia (grupo B), as disputam entre 8 e 14 de outubro. Só os líderes de cada grupo vão à Copa.

Por fim, nas Eliminatórias das Américas do Norte e Central/Caribe, só o trio de anfitriãs tem vagas garantidas. Por lá, o torneio vai até o dia 18 de novembro. Na terceira fase, lideram os três grupos, cada um valendo uma vaga, Suriname, Jamaica e Honduras.

O sorteio da Copa do Mundo está marcado para o dia 5 de dezembro. A bola rola no dia 11 de junho.

Veja o calendário até a Copa do Mundo de 2026:

14 de outubro

Fim das Eliminatórias Africanas

Fim das Eliminatórias Asiáticas

18 de novembro

Fim das Eliminatórias Europeias

Fim das Eliminatórias das Américas do Norte e Central/Caribe

Definição das vagas das Américas do Norte e Central/Caribe na repescagem internacional

Definição da vaga da África na repescagem internacional

Definição da vaga da Ásia na repescagem

5 de dezembro

Sorteio dos grupos da Copa do Mundo

Março de 2026 (sem data definida)

Repescagem internacional

31 de março de 2026

Finais da repescagem interna das Eliminatórias Europeias

11 de junho de 2026

Jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026

