A- A+

COPA DO MUNDO Copa do Mundo 2026: Fifa cancela milhares de reservas de hotéis e levanta dúvidas sobre planejamento Filadélfia e Cidade do México estão entre as cidades afetadas; entidade não detalhou motivo

A Fifa cancelou milhares de reservas de hotéis previstas para a Copa do Mundo deste ano em cidades-sede nos Estados Unidos e no México, levantando dúvidas sobre o planejamento logístico do torneio. Em Filadélfia, cerca de 2 mil quartos foram liberados, enquanto na Cidade do México ao menos 40% das reservas chegaram a ser canceladas.

De acordo com o jornal português A Bola, a entidade máxima do futebol havia bloqueado inicialmente cerca de 10 mil quartos apenas na Filadélfia, segundo a associação local de hotéis. A maior parte dos cancelamentos ocorreu em quatro empreendimentos no centro da cidade. Apesar do volume, a Fifa não apresentou uma justificativa pública para a decisão, embora tenha agido dentro das cláusulas contratuais, sem sofrer penalizações.

O movimento não é isolado. Representantes do setor hoteleiro indicam que outras cidades-sede nos Estados Unidos também foram afetadas por cortes semelhantes. Ainda não está claro o impacto sobre os preços das diárias durante o Mundial, mas a orientação é que torcedores antecipem suas reservas diante da alta demanda esperada.

Na capital mexicana, o cenário seguiu lógica parecida. De um total de 2 mil quartos previamente bloqueados, cerca de 800 foram cancelados. Para representantes do setor, a explicação é operacional: a Fifa teria reservado acomodações acima do necessário como margem de segurança e, com o avanço do planejamento, passou a ajustar o volume real de demanda.

A expectativa da entidade é receber entre 5 milhões e 6,5 milhões de torcedores durante o torneio, que será disputado em sedes espalhadas por Estados Unidos, México e Canadá.

Veja também