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FUTEBOL Copa do Mundo 2026: Fifa pode mudar regra de cartões amarelos Segundo a emissora britânica BBC, eles passariam a ser zerados também após a fase de grupos

A Copa do Mundo de 2026 pode ganhar mais uma janela de "reset" nos cartões amarelos acumulados. Segundo a emissora britânica BBC, a Fifa discutirá a mudança nesta terça-feira, em reunião de seu Conselho em Vancouver, no Canadá.

Atualmente, dois cartões amarelos rendem suspensão de uma partida na competição. Na semifinal, os cartões são zerados, evitando que os atletas percam a decisão por amarelos acumulados.



A ideia é que o fim da fase de grupos também passe a zerar os cartões, uma vez que o mundial, o primeiro com 48 seleções, passará a ter uma fase mata-mata adicional antes das oitavas de final, os 32-avos de final. A mudança evitaria que, com o número maior de jogos, os atletas corressem risco também de perder as semifinais.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre Estados Unidos, México e Canadá. O jogo de abertura está marcado para o dia 11 de junho.

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