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FUTEBOL

Copa do Mundo 2026: Fifa pode mudar regra de cartões amarelos

Segundo a emissora britânica BBC, eles passariam a ser zerados também após a fase de grupos

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Messi recebe cartão amarelo em partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2022 Messi recebe cartão amarelo em partida das quartas de final da Copa do Mundo de 2022  - Foto: Alberto PIZZOLI / AFP

A Copa do Mundo de 2026 pode ganhar mais uma janela de "reset" nos cartões amarelos acumulados. Segundo a emissora britânica BBC, a Fifa discutirá a mudança nesta terça-feira, em reunião de seu Conselho em Vancouver, no Canadá.

Atualmente, dois cartões amarelos rendem suspensão de uma partida na competição. Na semifinal, os cartões são zerados, evitando que os atletas percam a decisão por amarelos acumulados.
 

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A ideia é que o fim da fase de grupos também passe a zerar os cartões, uma vez que o mundial, o primeiro com 48 seleções, passará a ter uma fase mata-mata adicional antes das oitavas de final, os 32-avos de final. A mudança evitaria que, com o número maior de jogos, os atletas corressem risco também de perder as semifinais.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre Estados Unidos, México e Canadá. O jogo de abertura está marcado para o dia 11 de junho.

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